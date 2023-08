Nowa plaga włamań w Europie. Złodzieje rozpuszczają kwasem zamki w drzwiach

Z danych francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że liczba wykroczeń we francuskich miastach systematycznie rośnie. W większych ośrodkach, w tym w Paryżu, coraz częściej zdarzają się włamania. Od zakończenia pandemii COVID-19 tego typu przestępstw jest coraz więcej. Złodzieje szukają nowych sposobów na to, jak sforsować drzwi w mieszkaniach czy domach. Najnowszy jest potencjalnie szczególnie niebezpieczny.

Złodzieje rozpuszczają zamki w drzwiach. Francuska policja ostrzega

Jak pisze brytyjski dziennik „The Guardian”, policja w Paryżu odnotowuje coraz więcej włamań do domów i mieszkań, w których – według ustaleń służb – do otwarcia zamków w drzwiach użyto stężonego kwasu, przypuszcza się, że był to kwas azotowy. Obecnie trwają dochodzenia w sprawie ponad 90 zarejestrowanych przestępstw tego rodzaju. W ostatnim czasie francuska prokuratura postawiła zarzuty w tej sprawie pięciu osobom. Czterech podejrzanych przebywa w areszcie tymczasowym – podaje francuska agencja AFP.

Według prokuratorów i źródeł policyjnych, na które powołuje się AFP, włamania zostały przeprowadzone przy użyciu żrącego płynu – kwas został wstrzyknięty w celu zniszczenia zamków w drzwiach. Policja podkreśla, że osoby, które zauważyły coś niepokojącego – na przykład obecność nieznanych płynów przy zamku drzwiowym – powinny natychmiast poinformować o tym służby. Zaznaczono także, że w takiej sytuacji należy oddalić się od skażonego miejsca – nawet rękawice mogą bowiem nie stanowić wystarczającej ochrony przed silnie żrącą i drażniącą skórę oraz drogi oddechowe substancją.

Policja we Francji ostrzega przed nową sposobem włamań

Policja podkreśliła, że zależnie od materiału, z którego wykonany jest zamek, zastosowana przez złodziei substancja może być przezroczysta, żółta, zielona lub brązowa. Dotychczas na szczęście nikt nie odniósł z tego powodu obrażeń.