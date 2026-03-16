Budynek dawnej elektrowni w Sant Adrià del Besòs na północ pod Barceloną miał zostać wyburzony, ale nie zgodzili się na to okoliczni mieszkańcy. Teraz obiekt poprzemysłowy ma być ważną częścią nowej dzielnicy miasta.
Hiszpański koncern odzieżowy Inditex jest coraz bliżej realizacji długo zapowiadanego planu przeniesienia części swoich biur do nowej lokalizacji. Nowy kampus hiszpańskiego giganta będzie sąsiadował z budynkiem dawnej elektrowni, który także przechodzi rewitalizację.
Operujący w ponad 200 krajach na całym świecie koncern Inditex oprócz flagowej Zary ma w swoim portfolio również takie marki jak Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties. To właśnie te marki już niebawem otrzymają nową siedzibę. Dotychczasowa. znajduje się w miejscowości Tordera, ponad 60 kilometrów od Barcelony.
Wybór padł na teren znajdujący się w przemysłowym miasteczku Sant Adrià del Besòs na północ od Barcelony, na granicy z miejscowością Badalona. Działka, na której chce budować Inditex, sąsiaduje ze słynnym budynkiem dawnej elektrowni znanej jako Les Tres Xemeneies. O jego rewitalizacji na potrzeby stworzenia w nim centrum kulturalnego pisaliśmy w ubiegłym roku.
Zarząd Inditexu sygnalizował potrzebę przeniesienia siedzib części swoich marek do nowej lokalizacji już w poprzedniej dekadzie. Negocjacje w sprawie budowy nowego kampusu w Sant Adrià del Besòs sfinalizowano na początku ubiegłego roku. Jak informują hiszpańskie media, projekt otrzymał właśnie zielone światło władz Sant Adrià del Besòs i Barcelony.
Prace budowlane mają ruszyć w 2027 r., połowa z planowanych przestrzeni biurowych ma zacząć działać już rok później. W nowych budynkach ma pracować ponad tysiąc pracowników. Cały kompleks ma być gotowy w 2030 r..
Budowa nowego kampusu Inditexu stanowi część większego projektu urbanistycznego w Sant Adrià del Besòs. Siedziba Inditexu, którą ma tworzyć kompleks czterech budynków, zajmie południową część tego obszaru. Za projekt kampusu odpowiada hiszpańskie biuro architektoniczne Batlleiroig.
Oprócz biur budynki będą mieścić między innymi pracownie projektowe, przestrzenie magazynowe i studia produkcji materiałów audiowizualnych. Budynki będą zorientowane wokół trzech wewnętrznych dziedzińców. Ogółem powierzchnia wszystkich przestrzeni wyniesie blisko 170 tysięcy metrów kwadratowych.
Po sąsiedzku z kampusem Inditexu powstanie ponadto kompleks handlowy, należący do hiszpańskiej sieci hipermarketów Alcampo. Do 2014 r. działała tu fabryka szkła medycznego firmy Schott Ibérica. Oprócz tego w ramach projektu rewitalizacji całego rozległego obszaru powstanie też wielofunkcyjny kompleks nieruchomości, za który będzie odpowiadać firma deweloperska Ceetrus Urban Player.
Elektrownia Les Tres Xemeneies (kat. „Trzy kominy”), która znajduje się niedaleko parceli należącej do Inditexu, przechodzi właśnie rewitalizację. Nazwa, która przylgnęła do XIX-wiecznego budynku, nawiązuje do charakterystycznych kominów, które górują nad okolicą.
W przyszłości w starej elektrowni ma działać centrum kulturalne o nazwie E la nave va, którą zaczerpnięto z włoskiego tytułu filmu Federico Felliniego „A statek płynie” z 1983 r. Po rewitalizacji obiekt będzie mieścił przestrzenie wystawiennicze, edukacyjne i naukowe, a także audytorium, studia nagraniowe i inkubator przedsiębiorczości.
