Właściciel Zary stawia nową siedzibę. Powstanie obok brutalistycznego zabytku

Hiszpański koncern Inditex od kilku lat intensywnie inwestuje w rozwój swojej infrastruktury. Jednym z najnowszych przedsięwzięć jest przeniesienie siedziby kilku marek należących Inditexu do nowej lokalizacji w rewitalizowanej właśnie, poprzemysłowej części Barcelony.

Publikacja: 16.03.2026 12:01

Budynek dawnej elektrowni w Sant Adrià del Besòs na północ pod Barceloną miał zostać wyburzony, ale nie zgodzili się na to okoliczni mieszkańcy. Teraz obiekt poprzemysłowy ma być ważną częścią nowej dzielnicy miasta.

Foto: Dassity, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Hiszpański koncern odzieżowy Inditex jest coraz bliżej realizacji długo zapowiadanego planu przeniesienia części swoich biur do nowej lokalizacji. Nowy kampus hiszpańskiego giganta będzie sąsiadował z budynkiem dawnej elektrowni, który także przechodzi rewitalizację.

Inditex: Nowa siedziba właściciela Zary powstanie pod Barceloną

Operujący w ponad 200 krajach na całym świecie koncern Inditex oprócz flagowej Zary ma w swoim portfolio również takie marki jak Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties. To właśnie te marki już niebawem otrzymają nową siedzibę. Dotychczasowa. znajduje się w miejscowości Tordera, ponad 60 kilometrów od Barcelony.

Wybór padł na teren znajdujący się w przemysłowym miasteczku Sant Adrià del Besòs na północ od Barcelony, na granicy z miejscowością Badalona. Działka, na której chce budować Inditex, sąsiaduje ze słynnym budynkiem dawnej elektrowni znanej jako Les Tres Xemeneies. O jego rewitalizacji na potrzeby stworzenia w nim centrum kulturalnego pisaliśmy w ubiegłym roku.

Kariera Phoebe Philo rozwinęła się dzięki pracy w domu mody Celine (na zdjęciu podczas pokazu marki
Moda
Najmłodsza marka luksusowa na świecie idzie jak burza. Rekord sprzedaży

Zarząd Inditexu sygnalizował potrzebę przeniesienia siedzib części swoich marek do nowej lokalizacji już w poprzedniej dekadzie. Negocjacje w sprawie budowy nowego kampusu w Sant Adrià del Besòs sfinalizowano na początku ubiegłego roku. Jak informują hiszpańskie media, projekt otrzymał właśnie zielone światło władz Sant Adrià del Besòs i Barcelony.

Foto: Juan Giraudo Unsplash

Prace budowlane mają ruszyć w 2027 r., połowa z planowanych przestrzeni biurowych ma zacząć działać już rok później. W nowych budynkach ma pracować ponad tysiąc pracowników. Cały kompleks ma być gotowy w 2030 r..

Sant Adrià del Besòs: Ikona europejskiego brutalizmu

Budowa nowego kampusu Inditexu stanowi część większego projektu urbanistycznego w Sant Adrià del Besòs. Siedziba Inditexu, którą ma tworzyć kompleks czterech budynków, zajmie południową część tego obszaru. Za projekt kampusu odpowiada hiszpańskie biuro architektoniczne Batlleiroig.

Oprócz biur budynki będą mieścić między innymi pracownie projektowe, przestrzenie magazynowe i studia produkcji materiałów audiowizualnych. Budynki będą zorientowane wokół trzech wewnętrznych dziedzińców. Ogółem powierzchnia wszystkich przestrzeni wyniesie blisko 170 tysięcy metrów kwadratowych.

Po sąsiedzku z kampusem Inditexu powstanie ponadto kompleks handlowy, należący do hiszpańskiej sieci hipermarketów Alcampo. Do 2014 r. działała tu fabryka szkła medycznego firmy Schott Ibérica. Oprócz tego w ramach projektu rewitalizacji całego rozległego obszaru powstanie też wielofunkcyjny kompleks nieruchomości, za który będzie odpowiadać firma deweloperska Ceetrus Urban Player.

Elektrownia Les Tres Xemeneies (kat. „Trzy kominy”), która znajduje się niedaleko parceli należącej do Inditexu, przechodzi właśnie rewitalizację. Nazwa, która przylgnęła do XIX-wiecznego budynku, nawiązuje do charakterystycznych kominów, które górują nad okolicą.

W przyszłości w starej elektrowni ma działać centrum kulturalne o nazwie E la nave va, którą zaczerpnięto z włoskiego tytułu filmu Federico Felliniego „A statek płynie” z 1983 r. Po rewitalizacji obiekt będzie mieścił przestrzenie wystawiennicze, edukacyjne i naukowe, a także audytorium, studia nagraniowe i inkubator przedsiębiorczości.

Pokaz kolekcji haute couture Giambattista Valli podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.
Moda
Odwołane pokazy, problemy finansowe. Słynny dom mody zaczyna znikać
Bjorn Gulden, prezes Adidasa, wierzy w siłę trendu retro, któremu popularność zawdzięczają takie but
Moda
Adidas znalazł sposób na to, jak wydostać się z dołka. Kluczowe są trzy produkty
„Newstalgia” dotyczy nie tylko mody, ale też muzyki i gadżetów. Pokolenie Z wskrzesza takie modne pr
Moda
Młode pokolenie pokochało „nową nostalgię”. To zjawisko jest hitem świata mody
W finale konkursu Global Change Award 2026 znalazło się 20 podmiotów z całego świata.
Moda
Polacy wśród najbardziej innowacyjnych w branży odzieżowej. Nagroda Fundacji H&M
