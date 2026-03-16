Hiszpański koncern odzieżowy Inditex jest coraz bliżej realizacji długo zapowiadanego planu przeniesienia części swoich biur do nowej lokalizacji. Nowy kampus hiszpańskiego giganta będzie sąsiadował z budynkiem dawnej elektrowni, który także przechodzi rewitalizację.

Inditex: Nowa siedziba właściciela Zary powstanie pod Barceloną

Operujący w ponad 200 krajach na całym świecie koncern Inditex oprócz flagowej Zary ma w swoim portfolio również takie marki jak Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties. To właśnie te marki już niebawem otrzymają nową siedzibę. Dotychczasowa. znajduje się w miejscowości Tordera, ponad 60 kilometrów od Barcelony.

Wybór padł na teren znajdujący się w przemysłowym miasteczku Sant Adrià del Besòs na północ od Barcelony, na granicy z miejscowością Badalona. Działka, na której chce budować Inditex, sąsiaduje ze słynnym budynkiem dawnej elektrowni znanej jako Les Tres Xemeneies. O jego rewitalizacji na potrzeby stworzenia w nim centrum kulturalnego pisaliśmy w ubiegłym roku.

Zarząd Inditexu sygnalizował potrzebę przeniesienia siedzib części swoich marek do nowej lokalizacji już w poprzedniej dekadzie. Negocjacje w sprawie budowy nowego kampusu w Sant Adrià del Besòs sfinalizowano na początku ubiegłego roku. Jak informują hiszpańskie media, projekt otrzymał właśnie zielone światło władz Sant Adrià del Besòs i Barcelony.