Kanye West wraca do gry. Wskrzesił swoją pierwszą markę odzieżową

Raper Kanye West, który jakiś czas temu zmienił swoją godność na krótkie „Ye”, nie miał łatwego roku. Po serii skandali i nieudanych próbach wydobycia się na powierzchnię Amerykanin postanowił wskrzesić Pastelle — streetwearową markę odzieżową, którą założył 15 lat temu.

Marka Kanye Westa Pastelle wraca na rynek po prawie dwóch dekadach nieobecności

Kanye West założył streetwearową markę Pastelle 2008 roku, była to pierwsza marka odzieżowa rapera. Jej flagowymi produktami były kurtki o bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych fasonie nawiązującym do sportowych kurtek, które noszą studenci amerykańskich college’ów i uniwersytetów.

Do grona współtwórców marki Pastelle należały takie słynne postaci świata mody jak nieżyjący już projektant Virgil Abloh czy Kim Jones, zasiadający obecnie na stanowisku dyrektora kreatywnego domu mody Fendi oraz męskiej linii Diora. Mimo to żywot Pastelle był krótki, bo — jak sam wówczas twierdził West — marka, która w niektórych kręgach już wtedy zyskała status kultowej, nie była jeszcze gotowa na to, aby zawojować świat streetwearu.

Pewne sygnały na temat powrotu Pastelle pojawiły się jeszcze w 2016 i 2017 roku, zaś w trakcie ubiegłorocznego tygodnia mody w Paryżu córka Kanye Westa, North, wystąpiła w archiwalnej niebieskiej kurtce Pastelle. Dopiero przed kilkoma dniami marka wydała oficjalne oświadczenie, którą cytują takie magazyny poświęcone modzie.