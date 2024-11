Dwie polskie metropolie wśród najlepszych miast na świecie. Wyniki rankingu

Mimo że kosztowne leki na otyłość, między innymi Wegovy i Ozempic, dają bardzo obiecujące wyniki, to nierzadko pozostają one poza zasięgiem milionów Amerykanów – programy ubezpieczeń społecznych, wspierane przez administrację, nie mogą ich bowiem finansować. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden chce jednak, by niebawem się to zmieniło.