W dobie zmian klimatycznych i fal upałów ludzie z całego świata poszukują miejsc nad morzem, ale oferujących nieco niższe temperatury. Listę takich miejsc przygotowała redakcja brytyjskiego dziennika „Independent”. Wśród nich znalazło się także jedno z polskich miast.

Dokąd na „coolcations”? Pomysły na wakacje z dala od fal upałów

Wakacje nad Morzem Śródziemnym stają się już nie tylko trudne do zniesienia, ale również niebezpieczne dla zdrowia i życia turystów. Upały i zagrożenie pożarami, które co roku na południu Europy jest już właściwie normą, zniechęcają wiele osób do podróży na południe Europy.

Zarówno w Europie, jak i na świecie coraz większą popularność zyskują zjawisko nazwane „coolcations”, czyli wakacje w nieco chłodniejszych miejscach. Eksperci z branży turystycznej nie mają wątpliwości, że trend ten zaczyna zmieniać oblicze tego sektora.

Na tym zjawisku korzystają miasta i kurorty, które dotychczas znajdowały się raczej poza obszarem zainteresowań międzynarodowego grona turystów. W poszukiwaniu słonecznych plaż i wypoczynku w bardziej znośnych temperaturach coraz więcej osób odkrywa zalety wakacji nad Bałtykiem – także w Polsce.