Wiedeń najlepszym miastem do życia na świecie

Wiedeńczycy lubią podkreślać, że ich miasto to muzeum na świeżym powietrzu. Na horyzoncie piętrzą się zabytkowe budynki, których klasycystyczne, barokowe i secesyjne fasady oddychają historią. Jej ciężar czuć tu na każdym kroku. Wiedeń czasów modernizmu, który słynny austriacki pisarz Stefan Zweig nazwał „światem wczorajszym”, czaruje, a lokalne muzea (w tym m.in. Muzeum Leopoldów, Muzeum Freuda czy pałac i muzeum Belvedere) przybliżają jego barwną historię.

W wielu częściach miasta ruch pieszy traktowany jest priorytetowo. Andrey Rudakov: Bloomberg Finance LP

Od wieków miasto jest uznawane za europejską stolicę kultury i sztuki. I rzeczywiście, nie da się tu nudzić. Opery, filharmonie, muzea, festiwale filmowe i muzyczne, koncerty na świeżym powietrzu. Czy to zimą, kiedy miasto rozświetlone jest tysiącami świateł i jak żadne inne miasto celecelebruje święta Bożego Narodzenia tematycznymi jarmarkami, czy latem, gdy tętnić życiem zaczyna Donauinsel, wyspa rzeczna nad pięknym, modrym Dunajem, na której brzegach są bary, restauracje i kluby nocne. To tu wiedeńczycy jeżdżą na rowerach, rolkach, pływają na kajakach i opalają się na plażach. Co roku odbywa się tu też festiwal muzyczny Donauinselfest, podczas którego na 13 scenach przez kilka dni występuje kilkuset artystów. Wydarzenie przyciąga około 3 milionów uczestników, a wejście na teren festiwalu jest bezpłatne.

To niejedyna kulturalna przyjemność, której można w Wiedniu doznać za darmo. Podobnych atrakcji jest sporo, w tym m.in. Rathausplatz Film Festival czy doroczny Koncert Nocy Letniej w wykonaniu Filharmoników Wiedeńskich, odbywający się w malowniczych ogrodach pałacu Schönbrunn. Dostęp do kultury jest tu łatwy i niewykluczający. To m.in. sprawia, że lokalne życie społeczne kształtują i ci najmłodsi, i najstarsi.

Kawa w Wiedniu: rytuał i tradycja

Tych starszych często można spotkać w słynnych, tradycyjnych Kaffeehäuser, czyli kawiarniach, popijających kawę, w dłoniach trzymających gazety wczepione w drewniane uchwyty. Pierwszy tego typu lokal otwarto w mieście w 1685 roku i momentalnie odniósł sukces. „Kawiarnie to miejsce, w którym konsumuje się czas i przestrzeń, ale na rachunku widnieje tylko kawa. To instytucja szczególnego rodzaju, której nie można porównać z żadną inną na świecie. To prawdziwie demokratyczny klub, otwarty dla wszystkich za cenę taniej filiżanki kawy, w którym każdy gość może godzinami rozmawiać, pisać, grać” – zachwycał się Stefan Zweig.