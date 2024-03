Magnicity podobne przestrzenie tworzyło już na szczytach budynków we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Holandii. Jednymi z najbardziej popularnych realizacji firmy są między innymi taras widokowy w Paryżu oraz punkt widokowy na wieży telewizyjnej w Berlinie.

Taras widokowy na szczycie warszawskiego Varso Tower. Kiedy otwarcie?

Zaprojektowana przez Magnicity w Varso Tower przestrzeń obejmować będzie wypełniony drzewami taras na 49. piętrze oraz dach znajdujący się na szczycie wieżowca – na piętrze 53. Wyjątkowa lokalizacja zapewni odwiedzającym piękną panoramę Warszawy oraz przestronny bar z widokiem na ogród na szczycie budynku. Celem Magnicity jest stworzenie nowego, atrakcyjnego punktu na turystycznej mapie stolicy naszego kraju oraz promocja miasta na arenie międzynarodowej.

Varso Tower to najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Materiały prasowe

Prace nad tworzeniem nowej przestrzeni rozpocząć się mają w drugim kwartale 2024 roku. Oficjalne otwarcie zaplanowano zaś na lato 2025 roku. Na wjazd na szczyt Varso Tower można będzie kupować bilety, podobnie, jak na taras na Pałacu Kultury, który jest na wysokości 105 metrów – a więc niemal dwa razy niżej.

Wieżowiec VarsoTower został oddany do użytku półtora roku temu. Do czubka wieńczącej go iglicy ma 310 metrów wysokości. To najwyższy budynek w Polsce i w Unii Europejskiej.