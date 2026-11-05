O akcji informuje w mediach społecznościowych gmina Somonino oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach.

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Konflikty między rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi. W tle hałas i nieprzyjemne zapachy

W ostatnich latach coraz więcej osób przeprowadza się z miasta na wieś w poszukiwaniu ciszy i spokoju. Chcą odpocząć od miejskiego zgiełku oraz zanieczyszczeń.

Nie wszyscy nowi mieszkańcy wsi rozumieją jednak, że życie na terenach rolniczych wiąże się również z pewnymi niedogodnościami. Codziennością jest tutaj hałas maszyn polowych często o różnych porach dnia i nocy. Rolnicy muszą bowiem dostosowywać swoje prace do pogody. Poza tym normalnością są tu odgłosy zwierząt i zapachy związane z ich hodowlą.

Sprawy, które dla rolników i ich rodzin są codziennością, dla nowych mieszkańców wsi bywają niezrozumiałe. W efekcie coraz częściej dochodzi do konfliktów między rolnikami a osobami, które przeprowadziły się na wieś z miasta.

Tablice informacyjne „Tu jest wieś, tu się żywność produkuje. Doceń naszą pracę”

Tablice z hasłem „Tu jest wieś, tu się żywność produkuje. Doceń naszą pracę” zwracają uwagę na wspomniany problem. Informują o specyfice terenów wiejskich. Przypominają o tym, że wieś to nie tylko przestrzeń do mieszkania i odpoczynku, lecz także miejsce, w którym produkowana jest żywność.

„Ich celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie rolnictwa oraz codzienną pracę rolników, którzy dbają o produkcję żywności. Tablice przypominają, jak ważną rolę odgrywa wieś i lokalne rolnictwo, a także zachęcają do doceniania pracy osób związanych z produkcją żywności. To niewielki, ale ważny gest podkreślający znaczenie rolnictwa dla naszej gminy i całej lokalnej społeczności” – wyjaśnia gmina Somonino za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podobnie obecność tablic tłumaczy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach: „To przypomnienie, że wieś to nie tylko piękne widoki, cisza i spokój, ale przede wszystkim miejsce codziennej, ciężkiej pracy rolników. […] Dlatego warto pamiętać, że zanim żywność trafi na nasze stoły, ktoś musi włożyć wiele wysiłku, czasu i serca w jej wyprodukowanie”.

„Wieś ma swój charakter, rytm i tradycje. Wybierając życie poza miastem, warto pamiętać o tym, że rolnictwo jest nieodłączną częścią wiejskiego krajobrazu” – podkreślił Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach.

Konflikty między rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi. Gminy zwracają uwagę na problem

Tablice informacyjne stanowią jedynie niewielki element szerszej walki o ochronę praw rolników na terenach wiejskich, zauważa serwis Farmer. Dodaje, że w ostatnim czasie rady gmin w Somoninie i Żukowie przyjęły specjalne dokumenty oraz deklaracje, które mają służyć podnoszeniu świadomości społecznej na temat specyfiki pracy rolniczej.

Zwróciły w nich uwagę na naturalne uciążliwości wynikające z pracy w gospodarstwie. Podkreśliły również potrzebę budowania właściwych relacji między rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi.