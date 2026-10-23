Akcja, jak informuje portal Trójmiasto.pl, ma niezwykle proste zasady. Polega na malowaniu i oznaczaniu niewielkich kamyków, a następnie na zostawianiu ich w dowolnych miejscach. Wszystko po to, aby znalazła je kolejna osoba, zrobiła im zdjęcie i zabrała ze sobą lub przeniosła w inne miejsce.

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Kolorowe kamyki z kodem pocztowym. Akcja przywędrowała do Polski z Czech

Pomysł na malowanie i pozostawianie kamyków pojawił się najpierw w Czechach, gdzie zyskał popularność w 2020 r. W czasie pandemii, gdy kontakty społeczne były znacznie ograniczone, ludzie coraz chętniej zostawiali w różnych miejscach stworzone przez siebie ozdoby.

Z Czech moda na kolorowanie kamyków przywędrowała do Polski. Dziś w mediach społecznościowych funkcjonuje liczna grupa zrzeszająca miłośników tej zabawy. Uczestniczą w niej osoby w różnym wieku. Nie brakuje dzieci i seniorów.

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Co znajduje się na kolorowych kamykach?

Kamyki tworzone w ramach międzynarodowej akcji mają najczęściej na jednej stronie namalowany kolorowy motyw, często bajkowy lub roślinny.

Na drugiej stronie natomiast znaleźć można zazwyczaj kilka konkretnych informacji. Najczęściej pojawia się tam kod pocztowy wskazujący miejscowość, z której pochodzi autor. Ponadto znaleźć można często nazwę grupy na Facebooku, na której warto dać znać o znalezisku. Pojawić może się także pozdrowienie, prośba o zrobienie zdjęcia, słowa otuchy lub złota myśl.

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Co zrobić ze znalezionym kolorowym kamykiem?

Wiele osób zastanawia się, czy znaleziony w trakcie spaceru czy wędrówki kolorowy kamyk może zabrać ze sobą do domu. Okazuje się, że jak najbardziej można zabrać go jako pamiątkę. Jest jednak jeszcze inne, polecane rozwiązanie. Można zanieść go w inne miejsce, aby dać szansę kolejnej osobie na jego znalezienie.

Okazuje się, że postępuje tak wiele osób. Jak podaje Trójmiasto.pl, informują one o swoim znalezisku na grupie na Facebooku, podając zarówno miejsce znalezienia kamyka, jak i miejsce, do którego go przenieśli. Do swoich wpisów często dołączają również zdjęcia.

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Kolorowe kamyki z kodem pocztowym. O tym trzeba pamiętać

Biorąc udział w zabawie, jak zauważa serwis, warto pamiętać o kwestiach związanych ze środowiskiem. Kamyki najlepiej malować trwałymi farbami akrylowymi lub wodoodpornymi markerami, a następnie zabezpieczyć bezbarwnym lakierem akrylowym. Pozostawiać natomiast należy je w miejscach bezpiecznych dla środowiska, a więc z dala od roślinności i miejsc chronionych.

Nie można też zapominać o bezpieczeństwie. Tym samym na kamieniu nie powinno się podawać swojego dokładnego adresu czy telefonu kontaktowego. Warto także pamiętać, aby kamyk był niewielki, co ułatwi jego przenoszenie.