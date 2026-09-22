Dacjana to obecnie jedno z najrzadziej spotykanych imion w Polsce. Z bazy PESEL można dowiedzieć się, jakie imiona występują z podobną częstotliwością, a także które imiona są najpopularniejsze i ile Polek je nosi.

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Pochodzenie, znaczenie i imieniny Dacjany

Jak podaje portal oimionach.pl, imię Dacjana nosi mniej więcej jedna na 11 000 000 kobiet w Polsce, co daje 1016. miejsce w rankingu imion żeńskich. Ma ono pochodzenie łacińskie, jest żeńskim odpowiednikiem męskiego imienia Dacjan. Wywodzi się od starożytnego plemienia Daków i oznacza "pochodząca z Dacji" (historycznej krainy geograficznej na terenach dzisiejszej Rumunii, między Dunajem, Karpatami i Morzem Czarnym). Imieniny Dacjany najczęściej obchodzone są 4 czerwca (razem z imieniem Dacjan).

Rzadkość w statystykach. Nie tylko Dacjana ma unikatowe imię

Imię Dacjana występuje tak samo rzadko jak imiona Cyprianna i Czcisława – noszą je po dwie kobiety w Polsce. Podobnie jest w przypadku imion takich, jak na przykład:

Wenus

Wisła

Syrena

Sędzisława

Rozamunda

Rijana

Prudencia

Princes

Prada

Jagódka

Najpopularniejsze imiona w Polsce w 2026 r.

Dla porównania, czołówka najpopularniejszych polskich imion żeńskich w 2026 r. prezentuje się tak: