Wyspę św. Stefana w Czarnogórze (Sveti Stefan) doskonale widać z brzegu. Można nawet podejść bliżej, bo wzdłuż grobli prowadzącej na wyspę znajdują się bardzo popularne plaże. Dalej jednak wstęp był mocno limitowany, a to dlatego, że całość wyspy zajął kurort międzynarodowej sieci Aman. Po pięcioletniej przerwie ulubione miejsce wypoczynku wielu gwiazd ponownie zaczyna działać.

Czarnogóra. Aman Sveti Stefan: Prywatna wyspa luksusu

Wioska Sveti Stefan znajduje się na wysepce u wybrzeży ciągnącej się na Riwierze Budwańskiej w Czarnogórze. W połowie ubiegłego wieku, w czasach byłej Jugosławii, warowną XV-wieczną wioskę przekształcono w prywatny, luksusowy kompleks hotelowy, a jej mieszkańców przesiedlono na ląd. Wysepka stała się ikoną luksusu i elegancji w śródziemnomorskim stylu. Wśród słynnych gości hotelu byli między innymi Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Karl Lagerfeld czy Claudia Schiffer.

W pierwszej dekadzie XXI wieku wyspę przejęła sieć Aman Resorts, słynąca z kameralnych, ultraluksusowych ośrodków w najbardziej urokliwych zakątkach na świecie. Oprócz wyspy do kompleksu Aman Sveti Stefan przynależy też znajdująca się kilkaset metrów na północ od wyspy XIX-wieczna Villa Miločer, dawna rezydencja królowej Jugosławii Mariji Karađorđević, zwanej Marią Rumuńską.

Przez ostatnie pięć lat hotel Aman Sveti Stefan nie przyjmował gości. W 2021 r. obiekt zamknięto. Powodem był brak porozumienia właścicieli sieci Aman z czarnogórskim rządem w kwestii zasad użytkowania wyspy, a także dostępności przynależących do hotelu plaż zarówno dla gości Aman Sveti Stefan, jak i innych turystów.

Foto: Laurynas Zizys Unsplash

Obu stronom sporu zależało na tym, aby luksusowy ośrodek na wyspie dalej działał i przyciągał zamożnych turystów. W kwietniu 2025 r. rząd Czarnogóry i właściciele sieci Aman doszli do porozumienia w kwestii przywrócenia kompleksowi dawnego blasku i jego ponownego uruchomienia.

Foto: Lieana Slapinsh Unsplash

Sieć Aman Resorts ogłosiła niedawno, że latem tego roku hotel na wyspie Sveti Stefan oraz Villa Miločer ponownie otworzą się dla gości. Jak dotąd nie ujawniono jednak dokładnej daty otwarcia kompleksu.

Aman Sveti Stefan: luksusowy hotel na wyspie w Czarnogórze

Kompleks hotelowy na wyspie Sveti Stefan mieści 50 luksusowych pokojów, które znajdują się w XV-wiecznych kamiennych domach. Praktycznie cała wysepka działała jako prywatny kompleks hotelowy.

Villa Miločer znajduje się z kolei na wybrzeżu, do posiadłości przynależy Plaża Króla, goście mogą też łatwo dostać się na pobliską Plażę Królowej. W dawnej królewskiej willi znajduje się ogromna jadalnia, przestrzeń do wspólnego wypoczynku i biblioteka. Do dyspozycji gości znajduje się też spa, gdzie podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykorzystuje się między innymi kilkaset gatunków lokalnych ziół.

Ponowne otwarcie luksusowego kompleksu na wysepce i w królewskiej willi na plaży nastąpi w idealnym momencie dla międzynarodowej branży luksusowej turystyki. W ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie turystów z całego świata pobytami w nieoczywistych, niezatłoczonych zakątkach naszego globu.

Czarnogóra jest jednym z takich miejsc. Od szeregu lat władze tego państwa aktywnie wspierają budowanie kameralnych ośrodków wypoczynkowych dla najbogatszych, aby przywrócić pozycję tego kraju na globalnej mapie ultraluksusowych resortów – i ożywić lokalną turystykę.