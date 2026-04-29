Historia budowy wieżowca Jeddah Tower sięga poprzedniej dekady. Konstruktorom budynku stanęły wówczas na drodze problemy finansowe i techniczne, a także zawirowania polityczne oraz pandemia. Budowniczowie saudyjskiego niebotyku ogłosili przełom: ukończono setne piętro wieżowca. Docelowo ma być ich 167.

Reklama Reklama

Jeddah Tower: Najwyższy budynek świata bliżej ukończenia

Władze Arabii Saudyjskiej uruchomiły w ostatnich dwóch dekadach szereg bardzo ambitnych projektów, z których teraz – ze względów finansowych – właśnie się wycofują. To dotyczy między innymi takich gigaprojektów jak ogromny biurowiec Mukaab w Rijadzie czy Neom, w ramach którego budowano między innymi kontrowersyjne miasto The Line czy górski resort Trojena, który miał być centrum zimowych azjatyckich igrzysk olimpijskich w 2029 roku.

Z jednego projektu Saudyjczycy nie zrezygnowali – trwa budowa wieżowca Jeddah Tower w Dżeddzie. Tak jak wspomniane gigaprojekty, wpisuje się on w wielomiliardowy projekt o nazwie Vision 2030, którego celem jest dywersyfikacja i uniezależnienie saudyjskiej gospodarki od ropy naftowej.

Kiedy budowa Jeddah Tower dobiegnie końca, wieżowiec odbierze wysokiemu na 828 metrów Burj Khalifa w Dubaju tytuł najwyższego obiektu na świecie. Ostateczna wysokość Jeddah Tower jak na razie pozostaje tajemnicą, wiadomo jednak, że gigant będzie pierwszym budynkiem na świecie, którego wysokość przekroczy tysiąc metrów.

Media obiegła wiadomość, że Jeddah Tower osiągnął kolejny kamień milowy: ukończono setne piętro wieżowca. Ze zdjęć z placu budowy wynika, że obiekt jest gotowy mniej więcej w połowie, część dolnych pięter posiada już szklaną fasadę. Jak informuje amerykański „Newsweek”, budowa Jeddah Tower dobiegnie końca w sierpniu 2028 roku.

Jeddah Tower będzie wieżowcem wielofunkcyjnym, pełniącym funkcje mieszkaniowe, biznesowe i komercyjne. Jeden z penthouse'ów, który będzie znajdował się na wysokości 600 metrów, będzie posiadał imponujący, stalowy balkon wspornikowy o średnicy 30 metrów.

Oprócz tego Jeddah Tower będzie mieścił biura i hotel należący do sieci Four Seasons. Obiekt będzie posiadał 56 szybkich wind, których prędkość wyniesie 12 metrów na sekundę. Szacuje się, że koszt budowy wieżowca wyniesie od 1,2 do 2,7 miliarda dolarów.

Arabia Saudyjska: Najwyższy budynek na świecie gotowy w 2028 roku

Projekt Jeddah Tower ujrzał światło dzienne w 2011 r., jego autorami są architekci z amerykańskiego biura Adrian Smith + Gordon Gill z Chicago. Jak sami opisują budynek, jego prosta, ale robiąca wrażenie bryła ma przypominać dziecięcy samolocik z papieru, który ustawiono czubkiem do góry.

Jeddah Tower powstaje w ramach powstającego właśnie, większego projektu urbanistycznego o nazwie Jeddah Economic City. Rozległy obszar będzie ciągnął się wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego, około 20 kilometrów na północ od centrum Dżeddy.

Budowa Jeddah Tower ruszyła w 2013 r., jednak jej postępy ciągle podminowywały rozmaite trudności. Brakowało pieniędzy na kontynuację budowy, problemem był niestabilny grunt, na którym miał stanąć wieżowiec, kolejne komplikacje przyniosła pandemia.

Prace budowlane całkowicie wstrzymano kilka lat później na fali afery korupcyjnej, w którą zamieszana była firma konstrukcyjna Binladin Group, jeden z kontraktorów budowy Jeddah Tower. Przedsiębiorstwo odsunięto od udziału w projekcie, zatrzymano też księcia Al Waleeda ibn Talal Al Sauda, dewelopera odpowiedzialnego za budowę.

Budowę wieżowca wznowiono dopiero w styczniu 2025 roku, kiedy miał 63 piętra. Od tamtej pory wybudowano więc 47 kolejnych kondygnacji.