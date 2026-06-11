Czy niewielki budynek biurowy na rubieżach Gliwic może zdobyć uznanie międzynarodowego grona cenionych ekspertów w dziedzinie architektury? Najnowszy sukces biurowca Gambit Office udowadnia, że jest to jak najbardziej możliwe. Budynek projektu pracowni KWK Promes prowadzonej przez Roberta Koniecznego otrzymał nagrodę jury w ramach konkursu A+ Awards.

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Gambit Office projektu KWK Promes z nagrodą w konkursie A+ Awards

W finale międzynarodowego plebiscytu A+ Awards, którego organizatorem jest serwis Architizer, znalazły się dwa obiekty z Polski. Jednym z nich jest przypominający stos rur budynek biurowy Gambit Office w Gliwicach, drugi to willa Yaw House w Beskidach. Obydwa projekty powstały w katowickiej pracowni KWK Promes.

Projekty KWK Promes znalazły się w gronie ponad 600 najlepszych projektów budynków o różnym przeznaczeniu z całego świata. Finalistów wyłoniono w 124 kategoriach.

Foto: Juliusz Sokołowski

Rezydencja Yaw House zakończyła swoje uczestnictwo w konkursie na etapie finału, w kategorii „Rezydencje prywatne powyżej 6 tys. stóp kwadratowych” (a więc o powierzchni większej niż ok. 550 metrów kw.). Zwycięski okazał się natomiast drugi projekt autorstwa KWK Promes – gliwicki biurowiec Gambit Office.

Pomysłowy i zarazem funkcjonalny budynek otrzymał nagrodę jury w kategorii „Niskie budynki biurowe”, która obejmuje biurowce liczące od jednej do maksymalnie czterech kondygnacji. Wyróżnienie przyznało międzynarodowe grono ekspertów z branży architektury, designu, mody, mediów, technologicznej i innych.

Foto: Juliusz Sokołowski

Wśród jurorów znaleźli się między innymi włoski architekt Carlo Ratti, który był kuratorem ubiegłorocznego Biennale Architektury w Wenecji, Ma Yansong z czołowej chińskiej pracowni MAD Architects czy Andrés Jacque z pracowni Office for Political Innovation.

Gambit Office: najładniejszy niski biurowiec na świecie

Biurowiec Gambit Office jest siedzibą firmy Gambit Systems z Gliwic, zajmującej się produkcją metalowych rur. Budynek jest niewielki, ale o tyle wyjątkowy, że przy jego projektowaniu architekci z KWK Promes wpadli na pomysł, aby jego elewację pokryć nietypowym materiałem, który będzie już na pierwszy rzut oka sugerował branżę, w której działa Gambit Systems.

Foto: Juliusz Sokołowski

Wybór padł na aluminiowe arkusze, które zwinięto w długie rulony. Umieszczono je na elewacji w taki sposób, aby przypominały stos rur.

Projektując Gambit Office, architekci wzięli też pod uwagę architekturę budynków znajdujących się w najbliższej okolicy. Podmiejski krajobraz tworzą tradycyjne domy ze spadzistymi dachami i dobudówkami gospodarczymi. Projektanci zdecydowali się nadać taką właśnie formę niedużemu biurowcowi, który w rezultacie z jednej strony wyróżnia się fasadą, a z drugiej – nie dominuje swoją skalą nad innymi budynkami.

Foto: Juliusz Sokołowski

Projekt KWK Promes ma już na koncie szereg nagród i wyróżnień, wiele z nich otrzymał jeszcze w ubiegłym roku. Są to: Nagroda Roku 2025 Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Budynek biurowy, oświaty lub administracji”, nagroda w kategorii „Budynki Publiczne” w ramach konkursu Pulse Award 2025 oraz tytuł „Budynku biurowego roku 2025” w ramach międzynarodowego konkursu Archello Awards.