Maszt radiowy BT Tower góruje nad dzielnicą Fitzrovia w centrum Londynu od blisko 60 lat. Ruszyły prace nad projektem przekształcenia 177-metrowego zabytku na hotel, a także ponownego otwarcia go dla zwiedzających. To będzie długotrwały proces – pierwsi goście będą mogli przenocować w BT Tower za kilka lat.

Słynny maszt radiowy BT Tower w Londynie będzie hotelem

BT Tower to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Londynie. Wysoki maszt radiowy umożliwiał komunikację Londynu z resztą kraju. Kiedy ukończono budowę BT Tower w 1964 r., maszt był najwyższym obiektem w brytyjskiej stolicy – tytuł ten odebrał mu dopiero w 1980 r. 183-metrowy wieżowiec NatWest Tower (dawniej: Tower 42).

Maszt radiowy BT Tower działał nieprzerwanie przez niecałe 20 lat. Wstęp do niego mieli nie tylko pracownicy brytyjskiej poczty, do której początkowo należał, ale również turyści. Znajdowały się tu platformy widokowe, sklep z pamiątkami, a także obrotowa restauracja.

W wyniku wybuchu bomby, którą podłożono w restauracji w 1971 r. (podejrzewa się o to bojówki IRA), stopniowo zamykano wstęp do kolejnych, dotychczas ogólnodostępnych przestrzeni BT Tower. Przez następne dekady obiekt pełnił właściwie wyłącznie funkcje telekomunikacyjne. Tylko co jakiś czas we wnętrzach BT Tower organizowano różne wydarzenia specjalne, umożliwiające wstęp do budynku garstce osób z zewnątrz.