Być może w niedalekiej przyszłości w Rotterdamie stanie obiekt wyjątkowy na skalę całego globu. W ramach konkursu na projekt ekologicznego kompleksu w południowej części miasta wyłoniono pięć wizjonerskich koncepcji. Budowa obiektu ma pochłonąć 240 milionów euro.

Shift Landmark: nowy „cud świata” w Rotterdamie

W Rotterdamie powstają coraz to nowe, ekologiczne budynki. Niedawno oddano do użytku blok mieszkalny SAWA, który uważa się za najbardziej zrównoważony ekologicznie drewniany budynek w Holandii, trwają też prace nad drewnianym blokiem Valckensteyn, jednym z największych obiektów tego typu w Unii Europejskiej, a także nad Spoorweghaven – największym „pływającym” osiedlem w Europie.

Powstaje też nowa dzielnica Waterkant nad rzeką Nowa Moza. To właśnie tam ma powstać nowy kompleks funkcjonujący w duchu ekonomii cyrkularnej, który ma stać się miejscem spotkań, pracy, spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim – inspirować mieszkańców Rotterdamu do podejmowania bardziej ekologicznych wyborów na co dzień.

W ubiegłym roku ogłoszono konkurs na projekt kompleksu. Jego organizatorem jest firma Shift, dostawca aplikacji pomagającej użytkownikom prowadzić bardziej ekologiczny styl życia.