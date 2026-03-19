Symbol socmodernizmu w NRD. Architektoniczna ikona Berlina znowu lśni

Kino International to jeden z najbardziej znanych modernistycznych budynków w Berlinie. Znane kino ponownie otwarto po remoncie i znów można oglądać w nim filmy. Jak prezentuje się budynek Kino International po zmianach?

Publikacja: 19.03.2026 11:46

Kino International wybudowano w latach 1961-1963, Za projekt obiektu odpowiadali architekci Josef Kaiser i Heinz Aust.

Izabela Popko

W dawnym wschodnim Berlinie nie brakuje socmodernistycznych budynków. Jednym z najbardziej znanych i jednocześnie wyrafinowanych przykładów powojennej niemieckiej architektury z pewnością jest Kino International przy Karl-Marx-Allee. Zabytkowy budynek, który od dekad cieszył się dużą popularnością zarówno wśród miłośników architektury, jak i filmu, przeszedł wielomiesięczną renowację.

Kino International: socmodernizm z Berlina

Kino International to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Berlinie. Z ogromnych okien baru na piętrze rozciąga się widok na Karl-Marx-Allee, a boczne, pozbawione okien ściany pokrywają reliefy przedstawiające wyidealizowane sceny z życia w socjalizmie.

Kino otwarto w 1963 r., aby przez ponad ćwierć wieku wyświetlać filmy produkcji NRD. To również Kino International po upadku komunizmu było miejscem, w którym mieszkańcy Berlina Wschodniego chłonęli zachodnią popkulturę, odbywało się tu też wiele premier w ramach Berlinale.

Budynek służył widzom przez ponad sześć dekad, z wyłączeniem okresu pandemii. Po tak długim czasie jego stan wymagał już pilnego remontu. Misję przywrócenia zabytkowemu kinu dawnego blasku powierzono pracowni Dickmann Richter z Berlina.

Trwająca półtora roku renowacja pochłonęła 15 milionów euro, z czego część pochodziła z budżetu miasta. Pierwotny plan zakładał zakończenie rewitalizacji przed ubiegłorocznym Berlinale, jednak ogrom prac, jakie były do wykonania, uniemożliwił realizację tych zamiarów.

Architekci zmodernizowali oświetlenie, a także wszystkie instalacje i systemy, zachowując jednocześnie pierwotny wygląd budynku i rewitalizując większość oryginalnych elementów. Jednymi z najbardziej charakterystycznych są falujący sufit i lśniąca kurtyna w sali kinowej, którą zdobi 40 milionów cekinów. Zafundowano im pieczołowite odświeżenie, podobnie jak drewnianym panelom na ścianach, które ręcznie zdjęto, oddano w ręce konserwatorów – i zamontowano z powrotem.

Fotele kinowe otrzymały nowe obicia w charakterystycznym niebieskim kolorze – takim jak dotychczas. Wymieniono tkaniny, które pokrywały 800 metrów kwadratowych ścian. Niezmiennie na swoich miejscach wiszą też wspaniałe kryształowe żyrandole.

Architektura Berlina: Historia budynku Kino International

Kino International wybudowano w latach 1961-1963, , który podzielił stolicę Niemiec – i cały kraj. Za projekt kina odpowiadali architekci Josef Kaiser i Heinz Aust.

Podobnie jak wszystkie inne powojenne budynki przy Karl-Marx-Allee, również Kino International miało robić duże wrażenie. Chodziło nie tylko o luksusowy wystrój i elegancką fasadę, ale również o zaawansowane technologie, w jakie wyposażono budynek. Kino International było pierwszym tego rodzaju obiektem w NRD, w którym działał system stereo.

Za czasów NRD pierwsze osiem rzędów na sali kinowej było zarezerwowane dla członków partii. Z czasem, na wypadek ataku wojsk zachodnich, w podziemiach budynku wybudowano bunkier przeciwlotniczy, do którego zjeżdżało się prywatną windą.

Po upadku Muru Berlińskiego w 1989 r. Kino International wpisano na listę zabytków. W latach 90. obiekt kupiła organizacja Yorck Cinema Group, która do dziś jest właścicielem słynnego kina.

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
