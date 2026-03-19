W dawnym wschodnim Berlinie nie brakuje socmodernistycznych budynków. Jednym z najbardziej znanych i jednocześnie wyrafinowanych przykładów powojennej niemieckiej architektury z pewnością jest Kino International przy Karl-Marx-Allee. Zabytkowy budynek, który od dekad cieszył się dużą popularnością zarówno wśród miłośników architektury, jak i filmu, przeszedł wielomiesięczną renowację.

Kino International: socmodernizm z Berlina

Kino International to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Berlinie. Z ogromnych okien baru na piętrze rozciąga się widok na Karl-Marx-Allee, a boczne, pozbawione okien ściany pokrywają reliefy przedstawiające wyidealizowane sceny z życia w socjalizmie.

Kino otwarto w 1963 r., aby przez ponad ćwierć wieku wyświetlać filmy produkcji NRD. To również Kino International po upadku komunizmu było miejscem, w którym mieszkańcy Berlina Wschodniego chłonęli zachodnią popkulturę, odbywało się tu też wiele premier w ramach Berlinale.