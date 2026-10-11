W Pradze stanął niezwykle oryginalny dom. Wysoki i wąski budynek na pierwszy rzut oka przypomina nic innego jak klasyczną szafę na czterech nogach. To właśnie ten mebel i jego kompaktowa funkcjonalność stały się inspiracją dla architektów z pracowni Šépka Architekti. Pomysłowy budynek dla dwojga dorastających dzieci pewnego małżeństwa stanął na działce, przy rodzinnym domu.

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Dom-szafa w Pradze. To projekt pracowni Šépka Architekti

Kiedy latorośle z wiekiem potrzebują coraz większej przestrzeni w domu, czasem wystarczy dobrze przemyślany remont. Problem pojawia się wtedy, kiedy posiada się naprawdę sporą gromadkę dzieci, ale nie ma możliwości przebudowy lub rozbudowy domu, zaś przeprowadzka nie wchodzi w grę.

W takiej właśnie sytuacji znalazło się małżeństwo mieszkające w willowej dzielnicy Ořechovka na północno-zachodnich rubieżach czeskiej Pragi. Mając do dyspozycji kawałek własnej działki, rodzice sześciorga dzieci powierzyli architektom z praskiej pracowni Šépka Architekti zadanie zaprojektowania małego domu dla dwójki swoich najstarszych potomków – córki i syna.

Inwestorzy nie mieli możliwości powiększenia rodzinnego domu – modernistycznej willi z lat 20. Historyczny budynek musiał pozostać nietknięty, toteż architekci zaproponowali postawienie na działce wysokiego, wąskiego domu o małym metrażu. Inspirację zaczerpnęli wprost z formy tradycyjnej szafy na nogach.

Foto: ŠÉPKA ARCHITEKTI

Dom o nazwie „Dům Skříň”, czyli dosłownie „Dom-Szafa”, składa się z prefabrykowanych stalowych elementów konstrukcyjnych i drewnianych modułów, które złożono w kilka dni przy pomocy dźwigu. Dom zaprojektowano przy tym tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował zarówno w krajobraz działki, jak i w podłoże.

Foto: ŠÉPKA ARCHITEKTI

Dom-Szafę postawiono na tyłach ogrodu, między starymi drzewami. Dzięki temu nie przytłacza on działki, a przede wszystkim – historycznej willi. Fundamenty domu to specjalne cienkie mikropale, które wpuszczono w głąb podłoża, aby nie naruszyć systemu korzeniowego starych drzew, które otaczają budynek.

Dom-Szafa. Stanął obok zabytkowej willi

Duże przeszklenia umieszczono tylko na jednej ścianie domu – to właśnie ten zabieg sprawił, że dom przypomina szafę. Przeszklenia można łatwo zasłonić dużymi drewnianymi okiennicami. Dom niemal w całości wykończono panelami z drewnianej sklejki. Dotyczy to zarówno elewacji, ścian, jak i mebli w zabudowie.

Foto: ŠÉPKA ARCHITEKTI

Każde z czterech pięter domu ma wymiary 5x2,5 m. Łączna przestrzeń użytkowa całego budynku wynosi zaledwie 34 m kw., jednak znajduje się tu wszystko, co niezbędne do życia: sypialnie z łazienkami oraz przestrzeń wspólna z kuchnią.

Foto: ŠÉPKA ARCHITEKTI

Charakterystyczne „nogi” Domu-Szafy, czyli stalowe filary, otaczają niewielką, wyposażoną w oszklenia przestrzeń wypoczynkową pod budynkiem, w której ustawiono stół i fotele. Z tego miejsca spiralne schody prowadzą do wejścia do domu, a także na wyższe kondygnacje.

Na pierwszym piętrze znajduje się kuchnia z jadalnią. Kolejna kondygnacja mieści pokój córki właścicieli, piętro wyżej rezyduje syn. Do każdej sypialni przynależy łazienka z toaletą i prysznicem. Na obydwu prywatnych piętrach istnieje też możliwość rozłożenia dodatkowego łóżka – gdyby zaszła potrzeba przenocowania przyjaciół młodych gospodarzy.