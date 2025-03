– W 80 procentach przypadków sam inicjuję swoje dochodzenia – czytam o różnych sprawach, które się przedawniły i zaczynam gromadzić wiedzę oraz materiały – mówi Arthur Brand w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Sprawa „polskiego” Breughla wyglądała jednak nieco inaczej.

Jak udało się odnaleźć „polskiego” Breughla skradzionego w Gdańsku?

– Wszystko zaczęło się od redaktorów holenderskiego magazynu „Vind” poświęconego sztuce, których zainteresowała historia niewielkiego obrazu Pietera Breughla młodszego eksponowanego w muzeum w holenderskim mieście Gouda. Natrafili na stare, czarnobiałe zdjęcie wykonane przed laty w Polsce, co sprawiło, że nabrali podejrzeń dotyczących pochodzenia pracy wiszącej w Goudzie – mówi Arthur Brand. – Nie mieli jednak pewności, bo Breughel namalował sześć niemal identycznych obrazów przedstawiających tę samą wiejską scenę, a oni nie byli w stanie zlokalizować pozostałych pięciu wersji. Brali pod uwagę, że muzeum w Goudzie ma „polskiego” Breughla, ale uważali to za mało realne – tłumaczy Brand.

Żeby się upewnić, redaktorzy „Vind” wysłali mail do muzeum w Goudzie z pytaniem o pochodzenie eksponowanego dzieła. Jak mówi Brand, nie dostali odpowiedzi, więc uznali, że muzeum zignorowało wiadomość od nich, bo ma pewność co do pochodzenia dzieła. – Nie mogli wówczas wiedzieć, że osoba, do której wysłali email, była na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim, dlatego wiadomość nigdy nie dotarła do dyrektora muzeum – śmieje się Arthur.

Ostatecznie jednak milczenie muzealników nie dawało spokoju redaktorom „Vind”. – Zadzwonili do mnie i opowiedzieli całą historię – opowiada Arthur Brand. W Holandii jest postacią rozpoznawalną – pojawia się w mediach, ma swój program w telewizji. – Dość szybko udało mi się zlokalizować pozostałe wersje obrazu Breughla. Różnią je drobne detale – ta sama kobieta przedstawiona jest zimą lub wiosną, w jednej z wersji na obrazie widoczne są ptaki, na innych ich nie ma. Porównałem wszystkie wersje i nabrałem pewności, że obraz prezentowany w muzeum w Goudzie to skradzione z Polski dzieło Breughla – dodaje.

Brand pojechał do muzeum, żeby zgłosić tę sprawę. – Najpierw odbiłem się od pani w recepcji. Powiedziała, że kurator jest zajęty i nie może ze mną rozmawiać. Zmieniła zdanie, gdy odpowiedziałem, że chodzi o skradziony obraz. Kurator oddzwonił błyskawicznie – śmieje się Arthur. – Opisałem mu sytuację i przekazałem wszystkie zebrane przeze mnie materiały. Jego reakcja była do przewidzenia, ale okazało się, że „polski” Breughel w międzyczasie zmienił miejsce pobytu. „Właśnie wypożyczyliśmy go do Limburg Museum w mieście Venlo” – usłyszałem. Zadzwoniłem więc do Venlo i poprosiłem, żeby zabezpieczyli obraz. Skontaktowałem się też z moimi znajomymi w holenderskiej policji, z którymi współpracuję. Przekazałem im dowody, oni również skontaktowali się z muzeum w Venlo i polecili natychmiastowe zabezpieczenie obrazu. Policja holenderska nawiązała następnie kontakt z polskimi władzami oraz z muzeum w Venlo. Po kilku tygodniach polska strona przesłała zdjęcia archiwalne obrazu do muzeum w Holandii. Okazało się, że zarówno przód, jak i tył płótna, a także archiwalne opisy zgadzały się z dokumentacją z Polski – mówi Brand.