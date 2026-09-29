Wyjątkowy dom znajduje się w Bay City w stanie Michigan. Kobieta kupiła opuszczony kościół za 45 tys. dolarów. Jak można przeczytać w jednym ze starszych wpisów, który opublikowała na Instagramie, część budynku była zawalona i zapleśniała. Uratowanie starego kościoła i przekształcenie go w dom było jednak ogromnym marzeniem kobiety, dlatego postanowiła, że podejmie się realizacji tego projektu. Na czas gruntownego remontu Anderson zamieszkała w budynku parafialnym, który był w nieco lepszym stanie.

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Kościelne wyposażenie zyskało nowe życie

Dzisiaj wnętrza budynku w niczym nie przypominają tych z początku inwestycji. Kobieta zachowała wiele elementów wyposażenia dawnego kościoła, m.in. kolorowe witraże, które służą jej zamiast okien. Ogromna biblioteczka powstała z kościelnych ławek, zaś wyspa kuchenna ze stołu komunijnego. Kolejne etapy przemiany można obejrzeć na profilu @houseofvitrail, który obserwuje już ponad 600 tys. osób. Właścicielka nazywa swój dom „chouse” – od angielskich słów „church” i „house”, czyli kościół i dom.

Jak pisze Interia, wystrój wnętrza stanowi połączenie elementów sakralnych ze świeckimi dodatkami i przedmiotami w stylu vintage. Pomysłami właścicielki zainteresowały się nawet media wnętrzarskie, a Anderson zaczęła być cytowana jako ekspertka od aranżacji. Remont trwa od ponad 2 lat, a to jeszcze nie koniec. Kobieta chce również przekształcić sąsiednią pustą działkę w wymarzony ogród.

Dawne świątynie dostają drugie życie także w Polsce

W Polsce tego typu inwestycje, polegające na przekształceniu obiektu sakralnego w prywatny dom, są rzadkością. Zdarza się jednak, że dawne kościoły lub kaplice stają się częścią większych projektów mieszkalnych prowadzonych przez deweloperów. Przykładem może być krakowski kompleks Angel Wawel, gdzie dawną kaplicę włączono do luksusowego apartamentu, oraz Stradom House – podaje Interia. W przypadku tego drugiego dawny kościół został przekształcony w część barową hotelu.

Obiekty sakralne są również przekształcane w obiekty kulturalne. Tak stało się chociażby z dawnym kościołem w Elblągu, który obecnie działa jako Galeria EL oraz klasztorem bernardynów we Wrocławiu, gdzie mieści się dziś Muzeum Architektury. Zmiana przeznaczenia świątyni wymaga wcześniejszego formalnego wyłączenia jej z kultu religijnego. W ramach tej procedury trzeba usunąć ze środka wszelkie przedmioty kultu, szaty liturgiczne oraz Najświętszy Sakrament.