Mokate to doskonały przykład firmy rodzinnej, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej. Jako jedna z pierwszych polskich organizacji wykorzystała określenie „firma rodzinna” w swojej identyfikacji i wciąż utożsamia się z tym stwierdzeniem.

Obecnie, jako czwarte pokolenie, dr Adam Mokrzysz wraz z żoną, dr Katarzyną Mokrzysz,, odgrywają kluczową rolę w sukcesie grupy Mokate. Ich celem jest rozwijanie międzynarodowego biznesu opartego na promocji marek, dywersyfikacji biznesu oraz głębokich wartościach rodzinnych.

Mokate to wzór sukcesu polskiej firmy rodzinnej działającej na skalę międzynarodową. Jakie cele rozwojowe stawiają sobie państwo na najbliższe lata?

Adam Mokrzysz: Grupa Mokate składa się z kilku przedsiębiorstw działających w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, RPA i w Dubaju. Nasze produkty eksportowane są do ponad 75 krajów na całym świecie, a trzy rozbudowane zakłady produkcyjne pozwalają nam utrzymać stabilną pozycję na rynku. W ostatnim czasie zainwestowaliśmy również w zakłady produkujące roślinne zamienniki mięsa oraz zdrowe przekąski pod marką Dobra Kaloria, co było rezultatem współpracy między rodzinami Mokrysz i Kubara. Nasza strategia opiera się na innowacyjnym portfelu produktów i intensywnej dywersyfikacji geograficznej, co pozwala nam rozwijać biznes na arenie międzynarodowej.

Katarzyna Mokrzysz: Mokate posiada ponad 32-letnią tradycję i stawia sobie ambitne cele na przyszłość. Nasza strategia opiera się na trzech kluczowych filarach: wizji, odwadze i proaktywnym, eksportowym działaniu. Myślimy globalnie, a nasze działania są oparte na wartościach takich jak praca zespołowa, innowacje, współpraca z ekspertami oraz zatrudnianie ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Naszym celem jest pozyskiwanie najlepszych talentów, gdyż dążymy do bycia jak najlepszą firmą w swojej branży. Czerpiemy inspiracje z rynku, korzystamy z wiedzy innych, by rozwijać się i budować przyszłość naszych przedsiębiorstw.

A.M.: Aktualnie przychody Mokate sięgają niemal 1,5 miliarda złotych. W najbliższych latach planujemy kontynuować ekspansję na rynkach międzynarodowych, wykorzystując i nawiązując nowe relacje biznesowe. W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga znacznych kompetencji, a rywalizacja na każdym rynku jest bardzo zacięta. Wpłynęła na to globalizacja i rozwój nowych technologii. To wszystko powoduje, że w biznes rodzinny trzeba się całkowicie zaangażować. Trzeba całkowicie poświecić się pracy. Jest to wysoka cena za działania w biznesie, ponieważ nie zawsze wszystko wychodzi zgodnie z planem.

Zrównoważony rozwój, ekologia czy szeroko rozumiane kwestie etyczne – to zdecydowanie najważniejsze trendy w globalnej gospodarce, także w branży spożywczej. Jak odpowiada na nie Mokate?

K.M.: Mokate aktywnie reaguje na globalne trendy zrównoważonego rozwoju, dbając o ekologię, kwestie etyczne i społeczne. Inwestujemy nie tylko w innowacje, ale również angażujemy się w liczne działania na rzecz lokalnej społeczności. Stawiamy na zrównoważony rozwój, mając na uwadze potrzeby klientów, pracowników, jak i lokalnej społeczności.

A.M.: Mokate aktywnie wspiera rozwój szachów w Polsce, czego przykładem może być organizowany po raz czwarty Festiwal Szachowy w Ustroniu. Festiwal „Szachy w Ustroniu łącza pokolenia” zgromadził w sierpniu blisko 1000 uczestników z całej Polski. Mistrzów w poszczególnych kategoriach było wielu, lecz arcymistrz - tylko jeden. Każdego roku w Ustroniu gościmy znamienite osobowości oraz arcymistrza tej królewskiej gry. W poprzednich latach byli to Garri Kasparow i Anatolij Karpow - wielkie legendy szachów. W tym roku Beskid odwiedził Wasyl Iwanczuk - ukraiński arcymistrz, który wielokrotnie podkreślał, że właśnie poprzez takie inicjatywy wspieramy rozwój szachów, aktywizując młodzież w tej dziedzinie. Szachy, dzięki rozwojowi technologii, stały się dostępne na całym świecie, co sprawia, że jesteśmy świadkami fascynującej globalnej rywalizacji. To wspaniałe uczestniczyć i promować ten sport!

K.M.: Szachy to wspaniała gra, która łączy całe pokolenia, również nasze dzieci aktywnie trenują tę królewską grę. Szachy podbijają serca i umysły graczy, uczą wygrywać i przegrywać, wyprzedzać ruchy, pomagają w dobrym planowaniu. Wspomagają rozwijanie strategicznego myślenia i cierpliwości, dostarczając mnóstwo pozytywnych emocji. Jednak przede wszystkim szachy łączą ludzi, budują mosty między nimi.

We wrześniu wręczono Państwu prestiżowe nagrody plebiscytu BrandMe CEO. Oceniono odwagę, autentyczność, innowacyjność i konsekwencje w prowadzeniu przez Państwa biznesu w niepewnych czasach ery postcovidowej i wojny na wschodzie.

A.M.: To wspaniałe wyróżnienie! Pracujemy z pasją. Poszliśmy z żoną za głosem serca, nie mając gotowej recepty na wszystko. Długo i intensywnie pracowaliśmy, aby osiągnąć pozycję na międzynarodowym rynku, a to wymagało wielu poświęceń w ciągu ostatnich dwóch dekad.

K.M.: Ważne jest to, że znaleźliśmy zaufanie zarówno do siebie, jak i do wspaniałych ludzi, których spotkaliśmy na naszej drodze. Razem szukaliśmy właściwych rozwiązań w każdej sytuacji. To pasja do tego co robimy, napędzanas do działania. Dzięki niej jesteśmy silniejsi.

