Do nietypowego widowiska doszło w parku London Fields w dzielnicy Hackney we wschodnim Londynie. Jak donosi BBC News, artysta Jack Carden i aktor występujący jako Camtholomew the First wsiedli na zielone rowery elektryczne wypożyczane przez firmę Lime i rozpoczęli pojedynek inspirowany średniowiecznymi turniejami rycerskimi.

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Mężczyźni mieli na sobie zbroje, kolczugi i hełmy, a zamiast kopii trzymali długie, kolorowe drążki. Próbowali strącić przeciwnika z roweru podczas szarży. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych słychać tłum skandujący „Joust, joust, joust” (ang. kruszenie kopii). W pewnym momencie jeden z uczestników spada z roweru po uderzeniu drążkiem.

Jack Carden zapowiadał wydarzenie jako bezpłatny pokaz sztuki performatywnej. Nagrania z wydarzenia opublikowane przez niego oraz zgromadzonych widzów błyskawicznie rozeszły się po sieci.

Lime przypomina o bezpieczeństwie

Popularność nagrania skłoniła firmę Lime do wydania komunikatu. Przedstawiciel przedsiębiorstwa podkreślił, że choć takie wydarzenia mogą integrować mieszkańców, bezpieczeństwo powinno być najważniejsze.

„Rowery Lime są przeznaczone do przemieszczania się po mieście, a nie do pojedynków rycerskich” – przypomniała firma, odradzając organizowanie podobnych wydarzeń.

Lime zwróciło uwagę, że niebezpieczne zachowania mogą zagrażać zarówno uczestnikom, jak i osobom postronnym. W ostatnim czasie odnotowywano również wzrost liczby urazów związanych z użytkowaniem rowerów elektrycznych, obejmujących zarówno ich kierowców, jak i pieszych.