Kot, nazywany przez mieszkańców Tilcayo, żyje w regionie Yungas – górzystym i wilgotnym obszarze pokrytym lasami, które często spowija mgła. Zwierzę mierzy około 46 cm długości i waży około 1,4 kg, jest więc mniejsze od przeciętnego kota domowego.

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Naukowcy potwierdzili jego odrębność na podstawie analiz genetycznych. Tilcayo należy do grupy tzw. kotów tygrysich występujących w Ameryce Południowej. Do tej pory zwierzęta te były trudne do rozróżnienia wyłącznie na podstawie wyglądu.

Naukowcy przebadali DNA 38 kotów

– Jego futro ma jasnobrązowy kolor... a na całym ciele widoczne są nieregularne rozety – powiedziała Paola Nogales-Ascarrunz, współautorka badania opublikowanego w czasopiśmie „Current Biology”.

O biologii nowego gatunku nadal wiadomo niewiele. Badacze dysponują danymi dotyczącymi dwóch żywych osobników oraz nagraniami z fotopułapek. Szczątki niewielkich gryzoni znalezione w odchodach sugerują, że mogą one stanowić część diety kota. Nagrania wskazują natomiast, że zwierzę może prowadzić przede wszystkim nocny tryb życia.

Jednym z przebadanych osobników jest około 10-letni samiec przebywający obecnie w ośrodku ochrony dzikiej przyrody Senda Verde. Wcześniej zwierzę było trzymane przez miejscową rodzinę.

Nietypowy wygląd kota zwrócił uwagę badaczy, ponieważ nie odpowiadał wcześniejszym opisom kotów tygrysich, opartym przede wszystkim na osobnikach z Brazylii.

Zespół przeanalizował DNA 38 zwierząt pochodzących z kilku krajów Ameryki Południowej. W badaniu wykorzystano również osiem okazów muzealnych. Wyniki pokazały, że koty tygrysie, wcześniej traktowane znacznie bardziej jednolicie, tworzą w rzeczywistości pięć odrębnych genetycznie gatunków.

Analizy wskazały, że linia ewolucyjna Tilcayo oddzieliła się od pozostałych około 1,4 mln lat temu.

– Nigdy nie przypuszczaliśmy, że ten boliwijski kot tygrysi okaże się odrębnym gatunkiem; nikt wcześniej nie sugerował, że to inny rodzaj zwierzęcia, podgatunek czy cokolwiek w tym stylu – powiedział Jonas Lescroart z Uniwersytetu w Antwerpii.

Nowy gatunek może być zagrożony

Badacze opisali również nowy podgatunek kota tygrysiego żyjącego w regionie Yungas w Peru. Otrzymał nazwę Leopardus tigrinus antisuyo, nawiązującą do Antisuyu – jednej z części dawnego Imperium Inków.

Odkrycie może mieć znaczenie dla ochrony tych zwierząt. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody obecnie klasyfikuje koty tygrysie w ramach dwóch gatunków uznawanych za narażone na wyginięcie. Naukowcy przekazali organizacji nowe wyniki, aby poszczególne linie mogły zostać ocenione oddzielnie.

W przypadku Tilcayo może się okazać, że populacja jest niewielka i wymaga szczególnej ochrony. Region Yungas znajduje się pod presją wylesiania, ekspansji rolnictwa, pożarów oraz działalności górniczej.

– Na świecie istnieje wiele nieodkrytych jeszcze gatunków, którym grozi wyginięcie, zanim w ogóle zdążymy je poznać – powiedział Eduardo Eizirik, biolog ewolucyjny i główny autor badania.