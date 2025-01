– Trzeba jednak podkreślić, że ok. 80 proc. osób dorosłych z Ukrainy w Polsce pracuje. To, co wypracowują, jest wielokrotnie większe w stosunku do świadczeń, które otrzymują – mówi Kwiatkowski i dodaje, że tam, gdzie będzie to uzasadnione, gdy np. jest matka, która ma pod opieką kilkoro małych dzieci, to wtedy może otrzymać świadczenie w ramach świadczeń socjalnych.

Ukrainki zakładniczkami kampanii?

Na sprawę składek, które do budżetu ZUS wpływają z tytułu pracy Ukraińców, zwraca uwagę także Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny w rządzie PiS. Jak podkreśla w mediach społecznościowych, z samych składek ZUS (tylko emerytalno-rentowych) od Ukraińców w 2023 r. wpłynęło ok 11 mld zł. Do tego dochodzą jeszcze m.in. wpływy z VAT, PIT, składki zdrowotnej. „To jest dobrze ponad 20mld” – podkreśla Marczuk. Zwraca także uwagę na to, że byłby ostrożny w ograniczaniu dostępu Ukraińców do polskich świadczeń. „Chyba nie chcemy pracujących u nas ludzi z UKR wypchnąć do Niemiec?” – pyta Marczuk.

Ministra rodziny i pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że jej resort będzie „analizował każdą propozycję, która się pojawi”, a marszałek Szymon Hołownia zaznaczył, że nie czyniłby z niepracujących ukraińskich matek zakładniczek kampanii wyborczej.