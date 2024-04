Za swój cel przedsiębiorca postawił sobie jeszcze skuteczniejsze zadbanie o dobrostan swoich pracowników. O nadchodzących zmianach w jego firmie Yu opowiedział pod koniec marca w trakcie wydarzenia China Supermarket Week, poświęconego tematyce branży supermarketów w Chinach.

Yu Donglai: „Chcę, żeby każdy pracownik był wolny”

Dziennik SCMP informuje, że zgodnie z nowymi zasadami w firmie Yu pracownicy będą pracować jedynie siedem godzin dziennie. Wszyscy mają też wolne weekendy. Dodatkowo każdemu przysługuje od 30 do 40 dni wolnych od pracy i dodatkowo pięć dni z okazji chińskiego Nowego Roku.

Owa dziesięciodniowa różnica w liczbie dni wolnych w ciągu roku wynika z tego, że pracownicy mogą zgłosić aż dziesięć dni urlopu na żądanie. Co więcej, zwierzchnik nie może odmówić go pracownikowi. „Odmowa będzie pogwałceniem zasad” — stwierdził w trakcie swojego wystąpienia Yu Donglai.

„Chcę, żeby każdy pracownik był wolny. Każdy miewa momenty, kiedy nie jest szczęśliwy, więc jeżeli nie jesteś szczęśliwy, nie przychodź do pracy” – powiedział biznesmen. Odniósł się również do pracy przez wiele godzin, typowej dla chińskich korporacji. „Zmuszanie pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych jest nieetyczne i odbiera ludziom możliwości rozwoju” — stwierdził Yu.

Przedsiębiorca podkreślił jednocześnie, że wcale nie chce zbudować ani międzynarodowego, ani nawet ogólnokrajowego imperium. Zamiast tego, woli postawić na zrównoważone funkcjonowanie swojej firmy, której najważniejszym elementem są zadowoleni pracownicy.

„Chcemy, aby nasi pracownicy prowadzili zdrowe i zrelaksowane życie. Dzięki temu nasza firma również taka będzie” — podkreślił Yu Donglai.