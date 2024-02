„Widzimy, jak zachowują się przestępcy – atakują swoich bliskich konkurentów i zmuszają ich do ukrywania się za granicą. Ale ofiarami przemocy stają się też niewinni ludzie w miejscach publicznych” – zaznaczała policja.

Szwecja: Policja będzie przeszukiwać osoby z fałszywymi produktami marek luksusowych?

W Szwecji rozwiązanie to budzi niemałe kontrowersje. Przeciwnicy pomysłu zwracają uwagę, że policja będzie przeszukiwać osoby, które będą wydawać się jej podejrzane na podstawie wyglądu. Minister sprawiedliwości powiedział bowiem w rozmowie z dziennikarzami, że choć nie jest konieczne żadne formalne podejrzenie popełnienia przestępstwa, to interwencje będą podejmowane zgodnie na podstawie potencjalnego ryzyka opartym na „doświadczeniu policji”. Ale co to właściwie oznacza?

„Przeszukania mogą opierać się na tym, czy dana osoba była wcześniej zamieszana w poważne przestępstwa z użyciem przemocy albo, czy jest ubrana w określony sposób lub zachowuje się w sposób podejrzany” – powiedział Stroemmer. „Nie wszyscy ludzie noszący podrabiane czapki Gucci to przestępcy, ale wielu przestępców faktycznie je nosi” – dodał Martin Melin, rzecznik rządu ds. policji

Szwedzkie media zaznaczają, że przypuszcza się, iż na celowniku policji znajdzie się „wykorzystywana przez przestępców kultura hip-hop oraz drogie marki ubrań”. Członkowie wielu gangów nierzadko noszą bowiem czapki znanych marek bądź biżuterię z symbolem danej grupy przestępczej.

Przepisy nie spodobały się nie tylko obywatelom – swój sprzeciw przeciw nim zgłosił także między innymi rzecznik ds. dyskryminacji. Jak zaznaczył, zabronione jest kontrolowanie osób ze względu na ich wygląd czy pochodzenie etniczne. Szwedzkie władze zapewniły jednak, że interwencja „nigdy nie powinna opierać się na pochodzeniu etnicznym danej osoby”.

Podobne przepisy obowiązują już w Danii – policja ma tam prawo ustanawiać strefy od 2004 roku. Dotychczas skorzystano z tej możliwości 220 razy.