Rzadko myślimy o Polsce jako o centrum wydarzeń w światowej branży motoryzacyjnej. Otwarcie Maybach Atelier w Warszawie to dowód, że skromność jest w tym przypadku nie na miejscu. Stolica wkracza bowiem do świata luksusowych marek motoryzacyjnych. Wyprzedziliśmy w ten sposób nie tylko Berlin, ale też Paryż czy Londyn.

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Warszawa: Premiera Maybach Atelier

Maybach Atelier zajmuje powierzchnię około 500 metrów kwadratowych w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym, dawnym „domu partii”. To ma być nie tylko miejsce pełne motoryzacji, ale także przestrzeń, w której gościć będzie sztuka. W planach są regularne wydarzenia, które dadzą okazję do spotkań czy biznesowego networkingu.

Salon przy Nowym Świecie składa się z dwóch części: Maybach Atelier oraz przestrzeni zarezerwowanej dla pojazdów Mercedes-Benz. Tę pierwszą zaprojektowano jak ekskluzywny butik albo galerię sztuki: dużą rolę odgrywa światło, które podkreśla kształty samochodów. Wydzielono też strefy do rozmów.

Mercedes Vision Iconic. Foto: Materiały prasowe

Część Mercedes-Benz ma nieco inny styl i klimat – więcej w niej czerni i detali w kolorze grafitowo-srebrnych. Maybach Atelier odwołuje się z kolei do kolorystyki oryginalnej marmurowej posadzki oraz monumentalnych filarów przestrzeni dawnego „Domu Partii”.

Projektant atelier, Marcel Heller, podkreśla, że zależało na tym, aby zaprojektowany przez niego salon wszedł w dialog z dziedzictwem budynku i jego przestrzenią, a nie w nie ingerował. Bohaterami całej przestrzeni salonu są oczywiście samochody – podkreśla projektant salonu, Marcel Heller.

Częścią salonu jest przestrzeń o nazwie Manufaktur Lounge. W tej strefie klienci mogą zaplanować personalizację zamawianego samochodu. Eksperci pomogą przełożyć ich pomysły na rzeczywistość za pomocą specjalnego narzędzia Visualizer stosowanego przez koncern Mercedes-Benz.

Warszawa na motoryzacyjnej mapie świata

– Wybór Warszawy dla jedynego w Europie, a drugiego na świecie Maybach Atelier to ogromne wyróżnienie dla Polski. Europa Środkowo-Wschodnia to region definiowany przez nieustającą potrzebę rozwoju, której towarzyszy coraz bardziej wyrafinowane podejście do ekskluzywności, rzemiosła i doświadczania luksusu. Dziś pragnienie indywidualności oraz najwyższej jakości jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy w Warszawie coś więcej niż salon – powołaliśmy do życia motoryzacyjne atelier: miejsce będące azylem, w którym nasi klienci mogą doświadczać marki w jej najbardziej osobistej i podniesionej do rangi sztuki formie – powiedział podczas otwarcia Maybach Atelier Alexander Henzler, CEO i dyrektor generalny Mercedes‑Benz dla Europy Środkowo‑Wschodniej.

Mercedesa AMG GT 4-Door Coupé. Foto: Materiały prasowe

– Z ogromną dumą i zaszczytem przyjęliśmy rolę inwestora pierwszego w Europie Maybach Atelier oraz Mercedes-Benz Nowy Świat. To, że Mercedes‑Benz Polska wybrała właśnie Grupę Auto Forum, jest dla nas dowodem na to, że skutecznie postawiliśmy na profesjonalizm, najwyższe standardy obsługi i wyjątkowe relacje z klientami oparte na zaufaniu i bliskości. Budujemy nie tylko salon, ale miejsce, w którym luksusowa motoryzacja spotyka się ze stylem życia, sztuką i biznesem – dokładnie tak, jak tego oczekują nasi klienci – powiedział Paweł Brzozowski, prezes zarządu Grupy Auto Forum.

Mercedesa AMG GT 4-Door Coupé. Foto: Materiały prasowe

Mercedes Vision Iconic w Maybach Atelier w Warszawie

Otwarcie atelier było okazją do potrójnej premiery motoryzacyjnej – w Warszawie zaprezentowano koncepcyjny model Mercedes Vision Iconic, a także nowego Mercedesa AMG GT 4-Door Coupé oraz Maybacha klasy S.

Maybach klasy S. Foto: Materiały prasowe

Największe poruszenie wywołał koncepcyjny model Mercedes Vision Iconic, istniejący w zaledwie jednym egzemplarzu na świecie. Ten pojazd zapowiada kierunek, w którym będzie zmierzał design Mercedesa – Vision Iconic to hołd dla ponadczasowej elegancji i zarazem manifest przyszłości. W liniach samochodu i jego detalach można dostrzec zarówno nawiązania do słynnego modelu 300 SL czy limuzyn z lat 60., a także wizjonerskie rozwiązania.

Przedstawiciele Mercedes-Benz zapowiadają, że to otwarcie ery tzw. „iconic design”, której ucieleśnieniem jest Vision Iconic: to ma być pomost między dziedzictwem lat 30., złotego wieku designu samochodowego , a zaawansowanymi technologiami przyszłości.