Rolls-Royce w Karkonoszach. Słynne angielskie limuzyny na górskich serpentynach

Rolls-Royce Ghost Black Badge w karkonoskiej wsi. Dominik Kalamus

Choć zabrzmi do dziwnie – nie były to zwykłe wersje, o ile w ogóle można mówić o takich w przypadku Rolls-Royce'a. Dwa modele Ghost – jeden w sportowej wersji Black Badge z silnikiem V12 o pojemności 6,75 litra oferującego moc na poziomie ponad 600 KM, drugi w limitowanej edycji „Amber Roads” inspirowanej magią bursztynu, wyprodukowany tylko w 12 egzemplarzach, do tego Cullinan w limitowanej wersji Black Badge „Inspired by Fashion” oraz wisienka na torcie – Rolls-Royce Phantom, majestatyczna limuzyna w najnowszej wersji Series II.

Najnowszy Rolls-Royce, elektryczny Spectre, też pojawił się w Karkonoszach. Dominik Kalamus

Taki konwój w pięknym choć surowym chwilami pejzażu Karkonoszy – to zdarza się niezwykle rzadko. Zdjęcia Dominika Kalamusa, jednego z najlepszych w Europie fotografów motoryzacyjnych, pozwalają poczuć klimat niecodziennego motoryzacyjnego święta w Górach Olbrzymich.