Audi Q8 po modernizacji: nowe szaty flagowego modelu

Odświeżenie i udoskonalenie modelu flagowego to duże wydarzenie dla każdej marki. Audi jest w szczególnej sytuacji, bo w bogatej rodzinie SUV-ów ma aż dwa flagowce. Z jednej strony to Q7, model przestronny, rodzinny, komfortowy i luksusowy, a z drugiej – Q8, jego bardziej zwinny, smukły i sportowy, ale równie luksusowy kuzyn. Dzisiaj zajmiemy się tym drugim.

Reklama

Audi Q8 po liftingu: co się zmieniło w drugiej generacji modelu?

Nowa wersja Auqi Q8 to nie rewolucja, ale ewolucja. Nie ma mowy o odejściu od założeń, które legły u podstaw tego modelu. To nadal sportowy SUV coupe. Jest jednak unowocześniony i delikatnie zmieniony, by jeszcze mocniej uwypuklić jego najmocniejsze strony.

Materiały prasowe

Nowe Q8 emanuje pewnością siebie. Wzrok przykuwa potężna ośmiokątna osłona Singleframe, która w tej wersji wydaje się jeszcze bardziej dominująca i potężna. Widać konsekwentne dążenie projektantów w stronę minimalizmu, elementy dekoracyjne znikają, dzięki czemu samochód ma bardziej purystyczny wygląd.

Nowy model Audi Q8 ma też nową, nowoczesną identyfikację wizualną. Należą do niej dwuwymiarowe pierścienie Audi. Minimalistyczne logo paradoksalnie wydaje się jeszcze mocniejsze niż dotąd. Zniknął chrom, jest kontrastująca biel i czerń.