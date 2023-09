Kiedy pojawiły się pierwsze samochody spalinowe, przypominały dorożki, tyle że bez konia. Ich pomysłodawcy potrzebowali czasu, by zrozumieć, że motoryzacja to nie etap przejściowy, ale całkowicie nowy rozdział. Wyciągnięcie wniosków zajęło sporo lat, ale się powiodło.

Dzisiaj mamy do czynienia z podobnie fundamentalną zmianą. Elektromobilność to nie tylko zmiana napędu. To całkowicie nowa koncepcja samochodu. Producenci na szczęście zaczynają to rozumieć.

Mercedes-Benz Concept CLA: nowa koncepcja samochodu elektrycznego

Przykład? Bardzo proszę. Nowy koncept Mercedesa zaprezentowany na targach w Monachium. Mercedes-Benz Concept CLA ma być nie tylko przykładem tego, w którą stronę może zmierzać projektowanie aut elektrycznych przez niemiecki koncern. To także zapowiedź tego, w jaki sposób doświadczenie za kierownicą czy na fotelu pasażera będzie miało w przyszłości kluczowy wpływ na to, jak myślimy o motoryzacji.

Concept CLA ma być zapowiedzią nowego segmentu „bazowych” modeli marki Mercedes – czterodrzwiowego coupe, modelu shooting brake, a także dwóch SUV-ów. Jak nowa koncepcja ma się odnosić od obecnego rynku motoryzacyjnego? Przedstawiciele Mercedesa mówią, że Concept CLA to zapowiedź jednolitrowego samochodu ery elektromobilności – auta dostępnego, oszczędnego i z dużym zasięgiem, na poziomie 750 kilometrów.