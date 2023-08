Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: nowy najdroższy samochód świata

Będzie unikatowy, bo powstanie tylko w jednym egzemplarzu. Będzie też, zapewne, rekordowo drogi. Nowy model Rolls-Royce'a, La Rose Noire Droptail, to kolejny dowód na to, że w świecie motoryzacyjnego luksusu ostatnie słowo bezdyskusyjnie należy do Brytyjczyków.