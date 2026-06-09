Na świecie nie brakuje hoteli, w których działają restauracje mogące poszczycić się wyróżnieniem w przewodniku Michelin. W tym elitarnym gronie wyróżnia się Four Seasons George V w Paryżu, który jako jedyny tego rodzaju luksusowy obiekt na świecie zebrał w trzech swoich restauracjach aż sześć gwiazdek Michelin.

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Paryż. Four Seasons George V: hotel z sześcioma gwiazdkami Michelin

Znajdujący się przy Alei Jerzego V (Avenue Geroge V) w ósmej dzielnicy Paryża, funkcjonujący od blisko stu lat hotel George V to jedna z najjaśniejszych gwiazd branży hotelarskiej. Obiekt zdobył trzy „klucze” Michelin, czyli odpowiedniki słynnych gastronomicznych gwiazdek w branży hotelarskiej. To najwyższe odznaczenie, jakie hotel może otrzymać od inspektorów prestiżowego przewodnika.

Paryski hotel George V to też mekka dla miłośników fine diningu. Należący do sieci Four Seasons luksusowy hotel mieści trzy restauracje, z których każda może pochwalić się co najmniej jedną gwiazdką Michelin. Trzy gwiazdki posiada restauracja Le Cinq, dwie – L'Orangerie, zaś jedną gwiazdkę – restauracja Le George.

Le Cinq, trzygwiazdkowa (od 10 lat) restauracja serwująca nowoczesną kuchnię francuską. Foto: Materiały prasowe

Te trzy restauracje w hotelu George V mają łącznie sześć gwiazdek Michelin, więcej niż mają wszystkie lokale wyróżnione gwiazdkami w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Do niedawna cała Polska miała ich mniej niż hotel George V. To imponujący wynik również w branż hotelarskiej: takiego dokonania nie udało się osiągnąć jak dotąd żadnemu hotelowi na całym globie.

W restauracjach hotelu George V gotują sławy światowej gastronomii

Najstarszą restauracją w hotelu George V jest Le Cinq. Od lat na jej czele stoi uhonorowany dwoma nożami w ramach The Best Chef Awards szef kuchni Christian Le Squer. Pierwszą gwiazdkę restauracja zdobyła w 2000 roku, dwie kolejne inspektorzy czerwonego przewodnika przyznali jej jeszcze w tej samej dekadzie. Obecnie restauracji Le Cinq już trzeci rok z rzędu udaje się utrzymać trzy gwiazdki.

L'Orangerie, dwugwiazdkowa restauracja serwująca dania z ryb i wegetariańskie. Foto: Materiały prasowe

Restauracja Le George dołączyła do Le Cinq w 2015 roku, gwiazdkę Michelin zdobyła w dwa lata później. Obecnie kieruje nią szef kuchni Simone Zanoni. W swoich potrawach Włoch przemyca śródziemnomorskie inspiracje, kieruje się też zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu zdobył dla Le George również zieloną gwiazdkę Michelin.

L’Orangerie dołączyła do „gwiazdkowego” tercetu jako ostatnia, w 2017 roku. Po niecałych ośmiu miesiącach od swojego otwarcia pierwszą gwiazdkę Michelin zdobył dla niej ówczesny szef kuchni, David Bizet.

W kwietniu stery w L’Orangerie, a także w dwóch innych lokalach w hotelu – La Galerie i Le Bar – przejął Bertrand Noeureuil. Francuz ma na koncie dwie gwiazdki Michelin, a także tytuł „Talent roku 2026” według cenionego przewodnika kulinarnego La Liste.

Le George, jednogwiazdkowa restauracja oferująca kuchnię Foto: Materiały prasowe

Jeżeli chodzi o słodkie kreacje, to nad procesem ich tworzenia we wszystkich hotelowych restauracjach czuwa pochodzący z rodziny restauratorów chef de pâtisserie Michael Bartocetti. Cukiernik, który szlifował swoje umiejętności w takich restauracjach jak bistro Benoît czy Shangri-La Palace, słynie z zastępowania cukru miodem i innymi zdrowszymi, naturalnymi słodzikami.

Od lutego we wszystkich trzech restauracjach w hotelu George V nad selekcją win czuwa pochodzący z Tuluzy sommelier David Piquet. Francuz zastąpił na tym stanowisku Éric Beaumarda, jednego z najbardziej cenionych sommelierów na świecie, który odszedł na emeryturę.