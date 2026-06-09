W hotelu mieszczą się trzy restauracje, łącznie mają one 6 gwiazdek w przewodniku Michelin.
Na świecie nie brakuje hoteli, w których działają restauracje mogące poszczycić się wyróżnieniem w przewodniku Michelin. W tym elitarnym gronie wyróżnia się Four Seasons George V w Paryżu, który jako jedyny tego rodzaju luksusowy obiekt na świecie zebrał w trzech swoich restauracjach aż sześć gwiazdek Michelin.
Znajdujący się przy Alei Jerzego V (Avenue Geroge V) w ósmej dzielnicy Paryża, funkcjonujący od blisko stu lat hotel George V to jedna z najjaśniejszych gwiazd branży hotelarskiej. Obiekt zdobył trzy „klucze” Michelin, czyli odpowiedniki słynnych gastronomicznych gwiazdek w branży hotelarskiej. To najwyższe odznaczenie, jakie hotel może otrzymać od inspektorów prestiżowego przewodnika.
Czytaj więcej
Przez lata trudno było sobie wyobrazić przewodnik Michelin bez kopenhaskiej restauracji Noma. Lokal, wyróżniony trzema gwiazdkami w przewodniku Mic...
Paryski hotel George V to też mekka dla miłośników fine diningu. Należący do sieci Four Seasons luksusowy hotel mieści trzy restauracje, z których każda może pochwalić się co najmniej jedną gwiazdką Michelin. Trzy gwiazdki posiada restauracja Le Cinq, dwie – L'Orangerie, zaś jedną gwiazdkę – restauracja Le George.
Le Cinq, trzygwiazdkowa (od 10 lat) restauracja serwująca nowoczesną kuchnię francuską.
Te trzy restauracje w hotelu George V mają łącznie sześć gwiazdek Michelin, więcej niż mają wszystkie lokale wyróżnione gwiazdkami w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Do niedawna cała Polska miała ich mniej niż hotel George V. To imponujący wynik również w branż hotelarskiej: takiego dokonania nie udało się osiągnąć jak dotąd żadnemu hotelowi na całym globie.
Najstarszą restauracją w hotelu George V jest Le Cinq. Od lat na jej czele stoi uhonorowany dwoma nożami w ramach The Best Chef Awards szef kuchni Christian Le Squer. Pierwszą gwiazdkę restauracja zdobyła w 2000 roku, dwie kolejne inspektorzy czerwonego przewodnika przyznali jej jeszcze w tej samej dekadzie. Obecnie restauracji Le Cinq już trzeci rok z rzędu udaje się utrzymać trzy gwiazdki.
L'Orangerie, dwugwiazdkowa restauracja serwująca dania z ryb i wegetariańskie.
Restauracja Le George dołączyła do Le Cinq w 2015 roku, gwiazdkę Michelin zdobyła w dwa lata później. Obecnie kieruje nią szef kuchni Simone Zanoni. W swoich potrawach Włoch przemyca śródziemnomorskie inspiracje, kieruje się też zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu zdobył dla Le George również zieloną gwiazdkę Michelin.
L’Orangerie dołączyła do „gwiazdkowego” tercetu jako ostatnia, w 2017 roku. Po niecałych ośmiu miesiącach od swojego otwarcia pierwszą gwiazdkę Michelin zdobył dla niej ówczesny szef kuchni, David Bizet.
W kwietniu stery w L’Orangerie, a także w dwóch innych lokalach w hotelu – La Galerie i Le Bar – przejął Bertrand Noeureuil. Francuz ma na koncie dwie gwiazdki Michelin, a także tytuł „Talent roku 2026” według cenionego przewodnika kulinarnego La Liste.
Le George, jednogwiazdkowa restauracja oferująca kuchnię
Jeżeli chodzi o słodkie kreacje, to nad procesem ich tworzenia we wszystkich hotelowych restauracjach czuwa pochodzący z rodziny restauratorów chef de pâtisserie Michael Bartocetti. Cukiernik, który szlifował swoje umiejętności w takich restauracjach jak bistro Benoît czy Shangri-La Palace, słynie z zastępowania cukru miodem i innymi zdrowszymi, naturalnymi słodzikami.
Od lutego we wszystkich trzech restauracjach w hotelu George V nad selekcją win czuwa pochodzący z Tuluzy sommelier David Piquet. Francuz zastąpił na tym stanowisku Éric Beaumarda, jednego z najbardziej cenionych sommelierów na świecie, który odszedł na emeryturę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas