Fenomen dziewięciodniowego streamu trwa. Inicjatywa charytatywna, która zdominowała polską sieć, rozpoczęła się 17 kwietnia. Jej organizatorem jest Piotr „Łatwogang” Garkowski, influencer znany wcześniej z nietypowych wyzwań. Fundamentem akcji stał się utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 oraz 11-letnią Maję Mecan, podopieczną Fundacji Cancer Fighters walczącą z białaczką.

Mechanizm akcji opiera się na nieprzerwanej, dziewięciodniowej transmisji na żywo w serwisie YouTube. Podczas streamu jedynym odtwarzanym dźwiękiem jest wspomniana piosenka. Początkowo zakładano zebranie 500 tys. zł, jednak zainteresowanie odbiorców sprawiło, że cel ten zrealizowano niemal natychmiast po starcie.

Prowadzoną bez przerwy od niemal dziewięciu dni transmisję stale śledzi w internecie kilkaset tysięcy osób. W szczytowych momentach liczba widzów przekraczała 800 tysięcy.

Łatwogang od dziewięciu dni prowadzi stream. Rekordowe wpłaty i wsparcie celebrytów

Skala przedsięwzięcia przyciągnęła najpopularniejsze postacie polskiego show-biznesu. Do studia Łatwoganga zawitali m.in. Doda, która na wizji dzwoniła do znanych osób (w tym do Magdy Gessler i Michała Wiśniewskiego), a także raperzy Bedoes 2115, OKI czy Żabson. Wsparcie finansowe ze strony gwiazd było znaczące – sam Bedoes przekazał ponad milion złotych.

Osoby śledzące zbiórkę mogły wysłuchać występów m.in. Katarzyny Nosowskiej, której głowę na łyso zgoliła Agata Kulesza. Przed kamerą pojawili się także Julia Wieniawa, Grzegorz Hyży, Vito Bambino, Natalia Szroeder, Young Leosia, Bambi, Oki i Mata.

Zbiórkę wsparły również marki komercyjne oraz postacie ze świata sportu. Inny influencer, Mikołaj „Bagi” Bagiński umożliwił połączenie z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski zadeklarował przekazanie na licytację podpisanych koszulek FC Barcelony oraz wyraził chęć osobistego spotkania z dziećmi wspieranymi przez fundację.

Swój srebrny medal z zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech przekazał Władimir Semirunnij. Do akcji dołączyły także inne osoby świata sportu, m.in. Jan Urban, Adam Małysz, Jan Błachowicz, Artur Szpilka czy Dariusz Szpakowski.

Gesty solidarności. Celem wsparcie Cancer Fighters

Istotnym elementem transmisji są wyzwania, które mają zachęcać widzów do dalszych wpłat. Wielu uczestników zdecydowało się na radykalną zmianę wizerunku, w tym golenie głów i wykonywanie tatuaży, co ma stanowić symbol jedności z pacjentami onkologicznymi tracącymi włosy w wyniku leczenia. Na gest solidarności z dziećmi chorymi na nowotwór zdecydowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino, Jan Błachowicz, Michał Pol, Edyta Pazura, Julia Kuczyńska (Maffashion), Sylwester Wardęga i Katarzyna „Kasix” Paciorek.

Streamerka Kasix ogoliła głowę w ramach akcji charytatywnej Foto: Screen z transmisji https://www.youtube.com/@latwogang8538

Wszystkie pozyskane środki trafiają do Fundacji Cancer Fighters, która od 2015 roku zajmuje się finansowaniem leczenia, rehabilitacją oraz doposażaniem oddziałów szpitalnych w Polsce. Transmisja zakończy się w niedzielę, 26 kwietnia.