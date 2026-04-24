Fenomen dziewięciodniowego streamu trwa. Inicjatywa charytatywna, która zdominowała polską sieć, rozpoczęła się 17 kwietnia. Jej organizatorem jest Patryk „Łatwogang” Garkowski, influencer znany wcześniej z nietypowych wyzwań. Fundamentem akcji stał się utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 oraz 11-letnią Maję Mecan, podopieczną Fundacji Cancer Fighters walczącą z białaczką.

Mechanizm akcji opiera się na nieprzerwanej, dziewięciodniowej transmisji na żywo w serwisie YouTube. Podczas streamu jedynym odtwarzanym dźwiękiem jest wspomniana piosenka. Początkowo zakładano zebranie 500 tys. zł, jednak zainteresowanie odbiorców sprawiło, że cel ten zrealizowano niemal natychmiast po starcie.

Łatwogang od kilku dni prowadzi stream. Rekordowe wpłaty i wsparcie celebrytów

Skala przedsięwzięcia przyciągnęła najpopularniejsze postacie polskiego show-biznesu. Do studia Łatwoganga zawitali m.in. Doda, która na wizji dzwoniła do znanych osób (w tym do Magdy Gessler i Michała Wiśniewskiego), a także raperzy Bedoes 2115, OKI czy Żabson. Wsparcie finansowe ze strony gwiazd było znaczące – sam Bedoes przekazał około 720 tys. zł, a OKI 180 tys. zł.

Zbiórkę wsparły również marki komercyjne oraz postacie ze świata sportu. Inny influencer, Mikołaj „Bagi” Bagiński umożliwił połączenie z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski zadeklarował przekazanie na licytację podpisanych koszulek FC Barcelony oraz wyraził chęć osobistego spotkania z dziećmi wspieranymi przez fundację.

Gesty solidarności. Celem wsparcie Cancer Fighters

Istotnym elementem transmisji są wyzwania, które mają zachęcać widzów do dalszych wpłat. Wielu uczestników zdecydowało się na radykalną zmianę wizerunku, w tym golenie głów i wykonywanie tatuaży, co ma stanowić symbol jedności z pacjentami onkologicznymi tracącymi włosy w wyniku leczenia. Jednym z ostatnich punktów programu jest deklaracja streamerki Kasix, która zapowiedziała zgolenie włosów po przekroczeniu progu 13 mln zł. Po godzinie 11:40 licznik zbiórka osiągnęła ten cel, a streamerka pożegnała się ze swoimi długimi włosami.

Streamerka Kasix ogoliła głowę w ramach akcji charytatywnej

Wszystkie pozyskane środki trafiają do Fundacji Cancer Fighters, która od 2015 roku zajmuje się finansowaniem leczenia, rehabilitacją oraz doposażaniem oddziałów szpitalnych w Polsce. Transmisja zakończy się w niedzielę, 26 kwietnia. Obecnie licznik przekroczył barierę 12 mln zł i stale rośnie.