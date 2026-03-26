Adrian Zecha, założyciel sieci luksusowych hoteli Aman Resorts, uważnie wsłuchuje się w potrzeby zamożnych, zmęczonych pędem codziennego życia urlopowiczów. Indonezyjczyk stworzył kolejny projekt, który mocno odbiega od wielu kompleksów hotelowych, które zbudował do tej pory. Azuma Farm Koiwai to pierwszy w karierze 93-letniego Zechy, kameralny kompleks domków, w których goście mogą cieszyć się urokami życia na wsi.

Planując urlop, coraz więcej ludzi na całym świecie wybiera odludne, ciche miejsca, najchętniej w otoczeniu dzikiej przyrody. Wielu ludzi – również ci w młodym wieku – rezygnuje z najpopularniejszych kierunków na rzecz tych mniej oczywistych, z zamiarem poznania lokalnej kultury i spróbowania żyć jak „lokals”.

Jednym z wielu hotelarzy, którzy odpowiadają na tę coraz popularniejszą potrzebę, jest właściciel sieci Aman Resorts, Adrian Zecha. Już za około miesiąc ci, którzy dysponują wolnymi środkami na poziomie kilku-kilkunastu tysięcy złotych, mogą spędzić relaksujący weekend w nowym kompleksie, za który odpowiada indonezyjski hotelarz.

Azuma Farm Koiwai to pierwszy ośrodek należący do nowej sieci Zechy o nazwie Azuma Farm Koiwai. Kameralny kompleks mieści się pośród górzystych krajobrazów prefektury Iwate w regionie Tohoku na Honsiu, największej wyspie Japonii.

Projekt stanowi ukłon w stronę japońskiej przyrody i tradycyjnego rolnictwa. Azuma Farm Koiwai stanowi część farmy Koiwai – jednego z najstarszych obszarów rolnych w Japonii. Farma Koiwai powstała ponad 130 lat temu jako rezultat inicjatywy zalesiania niegdyś zupełnie pustego, surowego, wulkanicznego terenu. Farma Koiwai liczy obecnie około trzech tysięcy hektarów, pokrywają go bujne lasy, pastwiska i pola uprawne.

Azuma Farm Koiwai zajmuje łącznie około osiem hektarów tego obszaru. Kompleks otacza gęsty las, dobrze widać stąd majestatyczny masyw uśpionych od kilkuset lat wulkanów Iwate.

Do Azuma Farm Koiwai można dostać się shinkansenem (z Tokio do Morioki w prefekturze Iwate), a następnie specjalnym autobusem wahadłowym. Na miejscu na gości czekają 24 drewniane, minimalistycznie urządzone domki.

Za projekt domków odpowiada pracownia architektoniczna Shiro Miura z Kioto, która słynie z projektowania w duchu tradycyjnej japońskiej architektury. W wystroju domków dominuje drewno i naturalne tekstylia, do ich budowy wykorzystano między innymi drewno z sosny czerwonej i cyprysu, które pozyskano z lokalnych źródeł.

Oprócz oddawania się słodkiemu nicnierobieniu, goście Azuma Farm Koiwai mogą skosztować nieskomplikowanych, ale bogatych potraw z lokalnych składników, pojeździć konno lub rowerem albo pospacerować po lesie. Do ich dyspozycji są też trzy tradycyjne sauny.

W ramach pobytu goście mogą też wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem do okolicznych miejscowości. Tam mogą poznać tradycyjne regionalne rzemiosło (na przykład sztukę produkcji słynnych żeliwnych imbryków do herbaty albo naczyń pokrytych laką), lokalną kuchnię, a także miejscowe święta i zwyczaje.

Oficjalne otwarcie kompleksu Azuma Farm Koiwai ma nastąpić 23 kwietnia 2026 r. Ceny noclegu dla dwóch osób zaczynają się od około 5400 złotych.