Nazwa The Light nie jest przypadkowa. To kolekcja, która łączy elegancję z blaskiem diamentów, adresowana do osób ceniących harmonię i lekkość, a jednocześnie pragnących podkreślić swoją indywidualność. W projekcie oprawy nie chodziło więc o efektowny kształt, tylko o to, żeby nic nie zasłaniało kamieni i żeby światło mogło swobodnie wchodzić do diamentu i z niego wracać.

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The Light: Kolekcja marki Savicki

Kluczowa jest korona pierścionka, czyli element, w którym osadzony jest kamień. Zaprojektowano ją tak, aby zoptymalizować blask diamentu. Oprawiony w niej okrągły, brylantowy kamień dzięki temu jeszcze bardziej przyciąga spojrzenia, a oprawa pozostaje klasyczna i ponadczasowa.

Foto: Materiały prasowe

Powracającym motywem w kolekcji The Light jest szlif brylantowy o odpowiednich proporcjach. Ponad pięćdziesiąt fasetów nadaje diamentom idealny blask, a dodatkowo do kolekcji wybierane są wyłącznie optycznie białe kamienie. Tylko taki szlif wydobywa z diamentu jego istotę, tak aby migotał przy każdym ruchu dłoni.

Foto: Materiały prasowe

Każdy produkt w kolekcji The Light jest opisany określonymi parametrami takimi jak masa wyrażona w karatach, barwa, czystość i szlif, który decyduje natomiast o tym, jak diament odbija światło. Marka Savicki wprowadziła własny standard oceny parametrów diamentu oznaczony jako „5C” – do wymienionych czterech klasycznych kryteriów oceny diamentów dodano piąte, a więc kontrolę jakości.

Wokół jednego diamentu: od pierścionka po bransoletkę tenisową

Kolekcja The Light to nie tylko pierścionki zaręczynowe. Tworzą ją też kolczyki z dwoma diamentami, zawieszki z pojedynczym kamieniem, naszyjniki z diamentem oraz bransoletki i naszyjniki tenisowe, czyli ciągłe rzędy diamentów. Marka Savicki stawia zarówno na produkty z diamentami naturalnymi, jak i laboratoryjnymi. Wybór zależy od preferencji klientów, w obu przypadkach oferowane są certyfikowane kamienie, zaopatrzone w odpowiedni dokument potwierdzający jego pochodzenie i jakość kamienia.

Oprawy w kolekcji The Light wykonane są ze złota próby 585, czyli 14-karatowego w trzech kolorach: klasycznym żółtym, białym i różowym. W ofercie są też modele ze złota dwukolorowego.