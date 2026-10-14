Autorem projektu budynku dworca w Mikołowie z 1987 r. był architekt Jerzy Bierwiaczonek.
Budynki, które wybudowano pod koniec, a także w latach 90., stopniowo znikają z krajobrazu polskich miast. Ich losu nie podzieli liczący zaledwie 33 lata postmodernistyczny dworzec w Mikołowie w województwie śląskim. Dzięki interwencjom mieszkańców i ekspertów charakterystyczny obiekt wpisano właśnie do rejestru zabytków.
Architektura postmodernizmu nie ma w Polsce zbyt dobrej prasy, a budynki, które wzniesiono w okresie transformacji ustrojowej – nie mają zbyt łatwego „życia”. Niedawno wyburzono m.in. dom towarowy Solpol we Wrocławiu, Dworzec Główny w Częstochowie, czy biurowiec Curtis Plaza w Warszawie – kolebkę warszawskiego „Mordoru”. Podjęto też decyzję o wyburzeniu budynku dawnej siedziby Amber Gold w Gdańsku.
Los tych obiektów mógł podzielić dworzec kolejowy w Mikołowie, który wybudowano na przełomie lat 80. i 90. Rozbiórki obiektu chciało PKP, które w miejscu istniejącego dworca zamierzało postawić nowy budynek.
Czytaj więcej
Norman Foster to jeden z najwybitniejszych żyjących architektów, autor między innymi przebudowy siedziby Bundestagu w Berlinie, projektant centrali...
Takie zamiary PKP ogłosiło wbrew woli mieszkańców, którzy wielokrotnie protestowali przeciwko zniszczeniu ceglanego budynku i podkreślali, że jego stan techniczny jest dobry. Teraz spółka musi przedłożyć nowy projekt na modernizację dworca.
Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej było kluczowym podmiotem, który starał się o wpisanie 33-letniego budynku do rejestru zabytków. Zabiegi ekspertów i mieszkańców odniosły sukces – konserwator zabytków zdecydowała o objęciu dworca ochroną.
„To wielki dzień w historii obrony polskiego postmodernizmu, bo na naszych oczach doszło do przełomu!” – czytamy na kanałach społecznościowych stowarzyszenia w kontekście decyzji o wpisaniu dworca w Mikołowie do rejestru zabytków.
„Forma architektoniczna obiektu do chwili obecnej jest w pełni czytelna. Ze swoim wystrojem architektonicznym był i nadal jest ważnym wyróżnikiem w przestrzeni tej części województwa śląskiego. Obecny stan zachowania pozwala na przeprowadzenie jego remontu i konserwacji, utrwalających autentyczną substancję zabytkową. Wobec powyższego należy stwierdzić, że obiekt zachował w bardzo dużej części autentyczną substancję budowlaną, a także kontekst przestrzenny, które wprost definiują ww. obiekt jako dokument historii Mikołowa oraz jako materialnego świadka rozwoju miejscowości” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Jak zauważa magazyn „Architektura-Murator”, który poinformował o decyzji konserwatora zabytków, w ocaleniu dworca pomogła też ekspertyza badaczy śląskiej architektury powojennej. Dworzec w Mikołowie to czwarty najmłodszy budynek w naszym kraju, który trafił do rejestru zabytków.
Budowę dworca w Mikołowie rozpoczęto pod koniec lat 80., zaś ukończono w 1993 r. Budynek powstał w miejscu wcześniejszego dworca pochodzącego z połowy XIX w.
Autorem projektu budynku z 1987 r. był architekt Jerzy Bierwiaczonek. Przy tworzeniu projektu dworca Bierwiaczonek współpracował z Januszem Getterem i Andrzejem Brzezińskim.
Dwukondygnacyjna bryła dworca ma typowo modernistyczną, rozbudowaną formę. Jednocześnie elewacja z cegieł w żółtym i czerwonym kolorze nawiązuje do historycznej architektury Mikołowa, a także do wybudowanego w latach 80. Osiedla Nad Jamną. Postmodernistyczny budynek dworca zamknięto na początku poprzedniej dekady, od tamtej pory obiekt nie funkcjonuje.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas