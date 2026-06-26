Antonio Gaudí słynie z niezwykle fantazyjnego stylu, którego w kolejnych dekadach nie próbował odtwarzać żaden inny architekt. Twórczość katalońskiego wizjonera nie ograniczała się jednak tylko do organicznych form, dekoracji o kształtach roślin i zwierząt czy kolorowych mozaik. Gaudí zaprojektował szereg bardziej „tradycyjnych” budynków, w tym neogotycki pałac biskupi w Astordze.

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Pałac biskupi w Astordze: jeden z najmniej oczywistych projektów Gaudíego

Pałac biskupi w leżącej w prowincji León Astordze w północno-zachodniej Hiszpanii wygląda jak budynek z disneyowskich bajek o księżniczkach. Monumentalna bryła ze strzelistymi wieżami to najważniejsza atrakcja turystyczna tego miasteczka i zarazem jeden z trzech budynków projektu Antoniego Gaudíego, który znajduje się poza granicami Katalonii.

Gaudí nawiązał do modnego w XIX w. neogotyku, dodając własne, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i estetyczne. Pałac na planie greckiego krzyża otaczają fosa oraz ogród, który powstał później, na podstawie szkiców Gaudíego. Znajdują się tu między innymi trzy duże rzeźby aniołów, które pierwotnie miały znaleźć się na dachu budynku.

Pałac ma cztery kondygnacje: kryptę, parter z gabinetami i mieszkaniami pracowników biskupstwa, pierwsze piętro mieszczące salę tronową i kaplicę oraz strych. Wnętrza zaprojektowano w typowo gotyckim stylu. Zdobią je kolorowe witraże, ceramiczne płytki, mozaiki, freski i tapiserie autorstwa artystów i rzemieślników, których sprowadzono z całej Hiszpanii.

Granitowy pałac nawiązuje do architektury średniowiecznej

Zaprojektowanie swojej nowej siedziby zlecił Antoniemu Gaudíemu biskup Astorgi Juan Bautista Grau y Vallespinós w 1886 r. Architekt przystąpił do pracy rok później i kontynuował ją aż do 1893 r., kiedy porzucił projekt z powodu nagłej śmierci biskupa. Potem już do niego nie wrócił ze względu na kompletny brak porozumienia z władzami diecezji co do wyglądu budynku.

Przez prawie dekadę prace nie posuwały się do przodu. Wreszcie zadanie Gaudíego przejął architekt Ricardo García Guereta, który pracował nad projektem pałacu biskupiego w latach 1905-1914.

Co ciekawe, budynek nigdy nie pełnił swojej właściwej funkcji jako siedziby biskupstwa. W 1964 r. otwarto w nim Muzeum Szlaków (hiszp. Museo de los Caminos). Ze względu na swoje znaczenie w tym samym roku pałac biskupi w Astordze wpisano na listę dziedzictwa kulturowego Hiszpanii.

Kolejna ciekawostka jest taka, że kiedy Gaudí projektował pałac, chciał umieścić w nim windę — w wieży w północnym skrzydle budynku. Gdyby zrealizowano koncepcję architekta, to byłaby jeden z pierwszych dźwigów osobowych w Hiszpanii. Budynek wyposażono w nią jednak wiele lat później. Windą można dojechać na samą górę pałacu, gdzie znajdują się cztery tarasy.

Pałac w Astordze to tylko jeden z kilku neogotyckich budynków projektu Antoniego Gaudíego. Część z nich znajduje się w Barcelonie. To chociażby Kolegium Św. Teresy-Ganduxer i dom o nazwie Bellesguard. W León z kolei można zobaczyć pałac-kamienica Casa Botines, zaś w Sitges — dawną winiarnię Bodegas Güell.