Centrum Kultury Nadmorskiej, którego budowa właśnie dobiega końca, to z pewnością jeden z najciekawszych obiektów, jakie powstają w Europie. Kompleks składający się ze stożkowatych budynków z szarej cegły będzie mieścił między innymi Dom Kultury Wodnej – designerską pływalnię z wewnętrznymi i zewnętrznymi basenami.

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Dom Kultury Wodnej: designerska pływalnia w centrum Kopenhagi

Szeroko pojęta kultura wody jest w Danii bardzo żywa: mieszkańcy tego kraju chętnie korzystają z saun i pływalni. Nic dziwnego, że w północno-zachodniej części wyspy Christiansholm, znanej jako Wyspa Papierowa, powstaje nowe Centrum Kultury Nadmorskiej. Celem kompleksu będzie ukazanie silnego związku Duńczyków z morzem, a także bogatą kulturę, która wyrosła z tej relacji między ludźmi a przyrodą.

Istotną częścią całego kompleksu będzie Dom Kultury Wodnej (duń. Vand-kulturhuset) – ogólnodostępna pływalnia. Obiekt, którego otwarcie (podobnie jak całego Centrum Kultury Nadmorskiej) planuje się na drugą połowę 2026 r., będzie nowym miejscem, w którym mieszkańcy Kopenhagi będą mogli spędzać wolny czas, a także kolejną atrakcją turystyczną.

Liczące ponad pięć tysięcy metrów kwadratowych Centrum Kultury Nadmorskiej zaprojektował Kengo Kuma, światowej sławy japoński architekt, który ma na koncie takie znane obiekty jak Stadion Narodowy w Tokio czy muzeum V&A w Dundee w Szkocji.

Foto: KKAA

Znajdujące się po sąsiedzku z gmachem kopenhaskiej opery nowe Centrum Kultury Nadmorskiej będzie mieścić między innymi przestrzenie wystawowe oraz przeznaczone do organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i spotkań. W kompleksie nie zabraknie też centrum wellness.

Pomysł budowy Centrum Kultury Nadmorskiej pochodzi od samych mieszkańców Kopenhagi. W 2015 r. rozpisano międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt kompleksu, w którym wzięło udział 160 biur z całego świata. Dwa lata później konkurs rozstrzygnięto: wygrała propozycja pracowni Kengo Kuma & Associates.

Powstający właśnie kompleks składa się ze stożkowatych budynków z szarej cegły. Kolor fasady jest nieprzypadkowy – koresponduje z okolicznymi zabudowaniami w centrum Kopenhagi. Główną atrakcją przynależącego do kompleksu Domu Kultury Wodnej będzie basen na świeżym powietrzu, znajdujący się w swego rodzaju dolince przy budynku pływalni.

Za projekt Centrum Kultury Nadmorskiej w Kopenhadze odpowiada japoński „starchitekt” Kengo Kuma

We wnętrzu Domu Kultury Wodnej znajdzie się kompleks basenów o różnych głębokościach, umieszczonych na różnych poziomach. Między swego rodzaju „pniami” z cegieł, tworzących konstrukcję budynku, znajdą się między innymi lekkie, zawieszone „mostki” ze szkła, w których także będzie można popływać.

W ścianach budynku znajdą się nieregularnie rozmieszczone okna i świetliki, zapewniające dostęp naturalnego światła do wnętrza. Po zachodzie słońca efekt będzie odwrotny: osoby znajdujące się na zewnątrz będą widziały efektowne światła bijące z wnętrza Domu Kultury Wodnej.

W budynku, między owymi ceglanymi „pniami”, znajdzie się też dodatkowy, podwyższony odkryty basen z podgrzewaną wodą. Na najwyższej kondygnacji obiektu znajdą się ponadto sale do organizacji spotkań i szkoleń.