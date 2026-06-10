Muhammad ibn Salman, następca tronu w Arabii Saudyjskiej, wycofuje się z rozwijania swojego czołowego projektu, futurystycznego miasta o nazwie Neom. Jak podaje serwis informacyjny Semafor, na operacje wiążące się z zamknięciem budów futurystycznych miast przyszłości w ramach Neomu Saudyjczycy przeznaczą więcej pieniędzy, niż pochłonąłby rozwój tego programu w ciągu kolejnych pięciu lat.

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Neom: Marzenie saudyjskiego księcia okazało się utopią

Neom to nazwa firmy i zarazem realizowanego od kilku lat projektu, w ramach którego w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej powstawały ultranowoczesne założenia urbanistyczne: miasta, kurorty oraz centra badań i rozwoju. Projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz Inwestycyjny, na którego czele stoi saudyjski następca tronu, książę Muhammad ibn Salman, a także przez zagranicznych inwestorów.

Przedsięwzięcie wpisywało się w program Arabii Saudyjskiej o nazwie Saudi Vision 2030, mający na celu uniezależnienie się gospodarki tego kraju od ropy naftowej. Piszemy o Neomie w czasie przeszłym, bo jego przyszłość chwieje się właśnie u podstaw. Deficyt budżetowy i niewystarczające wpływy środków ze strony zagranicznych inwestorów zmusiły księcia ibn Salmana do przemyślenia, czy całe przedsięwzięcie pod hasłem Neom ma sens, przynajmniej w takim kształcie, jaki wymarzył sobie monarcha. Plan budowy takich megamiast jak The Line czy Trojena, który wyceniano swego czasu nawet na bilion dolarów, okazał się utopijny.

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Jak informuje serwis Semafor na podstawie rozmów z osobami bliskimi sprawie, władze Arabii Saudyjskiej chcą skupić się tylko na tych projektach, które mają szansę osiągnąć w przyszłości rentowność. Efekt? Kontrakty z podwykonawcami, których zaangażowano w rozwój Neomu, są właśnie zrywane. Ta decyzja będzie Saudyjczyków słono kosztować.

Saudyjczycy zapłacą podwykonawcom miliardy dol. w ramach kar za zerwanie umów

Jak ustaliła redakcja Semafora, w samym 2026 r. na wydatki wynikające z wypłat odszkodowań dla podwykonawców za zerwanie wieloletnich kontraktów saudyjski rząd przeznaczy około 16 miliardów dol. Choć ostateczne kwoty zależą od wyników negocjacji z kontrahentami i na razie trudno dokładnie je oszacować, to obserwatorzy całej sprawy przewidują, że koszty wiążące się z likwidacją projektów w ramach Neomu będą stanowić ponad jedną trzecią deficytu budżetowego Arabii Saudyjskiej na 2026 r.

Koniec wielkiego przedsięwzięcia saudyjskiego księcia zaczęto wróżyć jeszcze w ubiegłym roku, kiedy audyt kontrowersyjnego projektu The Line ujawnił, iż ambitne plany budowy megamiasta w ciągu zaledwie kilku lat są kompletnie nierealne. Posypały się zwolnienia i zaczęto na nowo rozpisywać plan rozwoju The Line.

Wiadomo już, że podłużne megamiasto nie powstanie, podobnie jak sieć nadmorskich ośrodków turystycznych o nazwie Magna i górski kurort Trojena, w którym w 2029 r. miały odbyć się zimowe igrzyska azjatyckie. Żaden z tych projektów nie otrzyma finansowania przez następne 10 lat.

Jak zauważa Semafor, jedynym bodaj przedsięwzięciem w ramach projektu Neom, które ma szansę przetrwać, będzie rozwój portowego miasta Oxagon. W ostatnim czasie stało się ono ważnym ośrodkiem transportowym, który przejął funkcje zablokowanej obecnie Cieśniny Ormuz.