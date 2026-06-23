Znajdujący się w trudno dostępnej części ukraińskich Karpat dom letniskowy o nazwie robi duże wrażenie. Tradycyjnemu budulcowi, jakim jest drewno, towarzyszy radykalna koncepcja budynku. Duże okna znajdują się tylko po jednej stronie domu, ale za to rozciąga się z nich spektakularny widok na góry.

Reklama Reklama

Ukraina: Minimalistyczny dom w Karpatach projektu Shovk

Mając wspaniały górski krajobraz wokół, dom nie potrzebuje zbyt wielu innych dekoracji: wystarczy ogromne okno. Takim właśnie założeniem kierowali się architekci z kijowskiej pracowni Shovk, których inną realizację – nie mniej minimalistyczną, śnieżnobiałą willę w Kijowie – opisywaliśmy swego czasu na łamach „Sukcesu”.

Dom letniskowy, który zaprojektowano na potrzeby rodziny, znajduje się na zboczu góry w ukraińskich Karpatach. Kameralna rezydencja, w której można spędzać zarówno letnie wakacje, jak i ferie zimowe, z jednej strony wyróżnia się monolityczną formą i elewacją z czarnego drewna, a z drugiej – dzięki swojej niewielkiej skali naturalnie wpisuje się w górski krajobraz.

Kluczowym celem architektów z biura Shovk było uwydatnienie majestatu Karpat i wpuszczenie tego krajobrazu do wnętrza domu, a także harmonijne zespolenie całej posiadłości z otoczeniem. Dom otrzymał tradycyjny spadzisty dach i minimalistyczną formę.

Foto: Аlexander Velgan

Wybór czarnego drewna jako pokrycia fasady był nieprzypadkowy – chodziło o podkreślenie zachowawczej architektury domu wyrazistym kolorem. Architekci zdecydowali się na taki materiał również ze względu na jego efektowną zdolność zmieniania swojego wyglądu w zależności od pory roku i pogody. Owa czerń nabiera różnych odcieni pod wpływem natężenia światła i wilgotności powietrza.

Dom w Karpatach: Okna z widokiem na góry

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów domu Mountain Retreat House jest brak okien w trzech ścianach. Celem takiego zabiegu było zapewnienie domownikom maksymalnej prywatności.

Foto: Ruslan Lytvynenko

Wyjątkiem jest jedna ściana – ta, która jest skierowana w stronę połonin. Tutaj praktycznie całą ścianę domu tworzy ogromne przeszklenie, zapewniające spektakularne widoki na Karpaty.

W taki sposób górski krajobraz – śnieżnobiałe szczyty zimą lub zielone stoki latem – staje się integralną częścią wystroju domu. Jak wiadomo, wygląd gór może zmieniać się bardzo dynamicznie w ciągu dnia. Podążając za przyrodą, tak samo będzie zmieniać się atmosfera w domu.

Foto: Ruslan Lytvynenko

„To coś więcej niż dom wakacyjny. To przestrzeń, którą zaprojektowano po to, aby zwolnić, odzyskać balans i w pełni doświadczyć naturalnego piękna Karpat” – opisują swój projekt architekci z Shovk.

Foto: Ruslan Lytvynenko

Serce domu stanowi otwarta przestrzeń dzienna, na którą składa się kuchnia, jadalnia i salon. W centrum tej części budynku znajduje się kominek, który ogrzewa cały budynek i tworzy przytulną, domową atmosferę.

Foto: Ruslan Lytvynenko

Dom mieści ponadto dwie sypialnie z prywatnymi łazienkami oraz gabinet. Wszystkie przestrzenie w posiadłości mają minimalistyczny wystrój – zrezygnowano z jakichkolwiek dekoracji, trzymając się zasady, że rolę tę pełni wyłącznie krajobraz za oknem. We wnętrzach dominuje drewno w kilku odcieniach, naturalny kamień i tekstylia w stonowanych barwach.