Eksperci podkreślają, że korzyści zdrowotne dotyczą tylko określonych rodzajów kawy, a nie wszystkich napojów zawierających kofeinę.

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Ile kawy dziennie można pić? American Heart Association wskazuje bezpieczną dawkę

Autorzy raportu podkreślają, że większość zdrowych dorosłych może spożywać do około 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada mniej więcej trzem–pięciu filiżankom kawy. – Kawa może wiązać się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2, udaru mózgu i niewydolności serca, choć jej wpływ na ciśnienie tętnicze jest bardziej złożony i wyniki badań nie są w tym zakresie całkowicie jednoznaczne – powiedziała kardiolożka dr Jennifer Miao.

Stanowisko AHA stanowi zmianę wobec wcześniejszych zaleceń, gdy osobom z chorobami serca często odradzano spożywanie kofeiny.

Kawa a choroby serca. Badania wskazują na mniejsze ryzyko nawrotu arytmii

Eksperci przeanalizowali wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących wpływu kawy na układ krążenia. Z ich analizy wynika, że u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń rytmu serca regularne picie kawy może zmniejszać ryzyko nawrotu arytmii nawet o 39 proc.

Zaobserwowano również, że osoby regularnie pijące kawę były o 20–30 proc. mniej narażone na rozwój cukrzycy typu 2.

Jaką kawę pić? Kawa filtrowana jest korzystniejsza dla serca

Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zwraca uwagę, że ogromne znaczenie ma sposób przygotowania kawy. Korzyści zdrowotne dotyczą przede wszystkim kawy filtrowanej przez papier oraz kawy rozpuszczalnej.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kawy z ekspresu ciśnieniowego, French Pressa czy kawy po turecku. Tego typu napoje zawierają więcej kafestolu – naturalnego związku, który może podnosić poziom cholesterolu LDL, określanego jako „zły cholesterol”, sprzyjającego rozwojowi miażdżycy.

Napoje energetyczne a serce. Eksperci ostrzegają przed wysokimi dawkami kofeiny

Autorzy raportu podkreślają, że pozytywne wyniki dotyczą wyłącznie kawy i nie powinny być odnoszone do napojów energetycznych ani preparatów zawierających skoncentrowaną syntetyczną kofeinę.

Według AHA napoje energetyczne są konsekwentnie wiązane z większym ryzykiem problemów sercowo-naczyniowych.

– Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne wyraźnie odróżnia kawę od napojów energetycznych, które mogą powodować poważne szkody dla układu sercowo-naczyniowego – powiedziała dr Jennifer Miao. Dodała, że spożywane w dużych ilościach napoje energetyczne mogą wywoływać groźne zaburzenia rytmu serca, a nawet doprowadzić do zatrzymania krążenia.

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Nie każdy reaguje tak samo. Geny wpływają na działanie kofeiny

Eksperci przypominają, że tolerancja kofeiny jest w dużej mierze uwarunkowana genetycznie.

Znaczenie ma m.in. gen CYP1A2, który odpowiada za tempo metabolizowania kofeiny. U części osób organizm bez problemu radzi sobie z dawką około 400 mg kofeiny dziennie, podczas gdy u innych znacznie mniejsze ilości mogą powodować bezsenność lub wzrost ciśnienia tętniczego.

Choroby serca i kawa. Lekarze zalecają ostrożność

Autorzy stanowiska podkreślają, że osoby cierpiące na choroby serca lub znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka powinny skonsultować z lekarzem bezpieczną ilość kawy i kofeiny.

– Spożywaj kofeinę z umiarem, a nie wyłącznie z myślą o potencjalnych korzyściach zdrowotnych. Każdy organizm reaguje inaczej, dlatego osoby z chorobami przewlekłymi lub wątpliwościami powinny porozmawiać z lekarzem – podsumowała dr Miao.