Żyjemy w jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie – tak wynika z najnowszego raportu Global Peace Index, którego autorami są eksperci z Instytutu Ekonomii i Pokoju (Institute for Economics and Peace, IEP). Wyprzedziliśmy kilku naszych sąsiadów, a nawet dwa kraje skandynawskie. Jak Polska plasuje się na tle pozostałych krajów Europy i reszty świata?

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Global Peace Index: Polska w czołówce najbezpieczniejszych krajów na świecie

Australijski Instytut Ekonomii i Pokoju opublikował właśnie swój doroczny raport – Global Peace Index. Publikacja prezentuje aktualne trendy dotyczące poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych krajach świata.

Ranking liczy 163 krajów, które zamieszkuje 99,7 proc. światowej populacji. Zestawienie powstało na podstawie analizy 23 jakościowych i ilościowych wskaźników oraz podsumowuje stan pokoju na świecie, na który składają się trzy obszary: bezpieczeństwo społeczne, skala wewnętrznych i międzynarodowych konfliktów oraz poziom militaryzacji.

Z raportu wynika, że w skali globalnej żyjemy w najmniej bezpiecznych czasach od 2007 r., kiedy ukazał się pierwszy ranking IEP. Od 2008 r. liczba krajów zaangażowanych w jakiś konflikt międzynarodowy wzrosła prawie dwukrotnie. Liczba śmiertelnych ofiar tych konfliktów (ponad 181 tys. w 2025 r.) jest rekordowo wysoka – sześć razy wyższa niż 18 lat temu.

Europa Zachodnia i Środkowa jawi się na tym tle jako oaza spokoju – autorzy raportu zauważają, że to najbezpieczniejszy region na świecie. Kraje europejskie stanowią też lwią część z 66 państw, które znalazły się w najbezpieczniejszej strefie „zielonej”.

W gronie tym figuruje również Polska, która w globalnym zestawieniu zanotowała spektakularny awans o 23 miejsca i wylądowała na pozycji 22. Jak zauważają eksperci z EIP, nasz kraj znalazł się wśród państw, w których odnotowano najwyższy wzrost poziomu bezpieczeństwa.

W tegorocznym rankingu wyprzedziliśmy trzech naszych sąsiadów: Litwę, która uplasowała się na miejscu 24., Niemcy, które zajęły miejsce 28., oraz Słowację – na miejscu 29. Takie kraje ze Starego Kontynentu jak Francja i Białoruś znalazły się w mniej bezpiecznej strefie „żółtej” i wylądowały na znacznie dalszych pozycjach (odpowiednio na 99. i 115.).

Global Peace Index 2026: Europa to nadal jeden z najbezpieczniejszych regionów świata

Już 19. rok z rzędu liderem rankingu najbezpieczniejszych krajów świata pozostaje Islandia. Tuż za nią na podium uplasowały się Nowa Zelandia i Szwajcaria. Do pierwszej dziesiątki trafiły ponadto Słowenia, Irlandia, Austria, Portugalia, Singapur, Finlandia i Japonia – a więc głównie kraje z Europy.

Spośród krajów europejskich w strefie „zielonej” znalazły się ponadto Dania, Czechy, Węgry, Holandia, Łotwa i Belgia, które uplasowały się wyżej od Polski. Na dalszych pozycjach – oprócz wspomnianych wyżej Litwy, Niemiec i Słowacji – wylądowały Estonia, Bułgaria, Hiszpania, Norwegia, Włochy, Albania, Wielka Brytania, Szwecja, Grecja i większość krajów bałkańskich.

Ukraina, z oczywistych względów, wylądowała w najbardziej niebezpiecznej strefie „czerwonej”, w ogonie rankingu – na miejscu 160. Niżej od Ukrainy, na samym końcu zestawienia, znalazły się Kongo, Sudan i Rosja, która zajęła ostatnie, 163. miejsce.