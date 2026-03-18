Koniec jednej z najsłynniejszych restauracji na świecie. „Zamykamy ten rodział”

Jest słynna i bardzo niedostępna. Można do niej dotrzeć jedynie drogą morską. Restauracja Iris w norweskim fiordzie zawiesza działalność. Jej właściciele zapowiadają zmiany, którym jednak towarzyszy odejście szefowej kuchni.

Aktualizacja: 18.03.2026 12:59 Publikacja: 17.03.2026 05:00

Projekt „Oka łososia” to dzieło duńskich pracowni Kvorning Design i Norm Architects.

Izabela Popko

Skandynawska gastronomia, punkt odniesienia dla branży na całym świecie, przechodzi istotne zmiany. Po niedawnej rezygnacji René Redzepiego ze stanowiska szefa kopenhaskiej Nomy zmiany ogłosili również właściciele Iris – restauracji umieszczonej na wodach norweskiego fiordu.

Restauracja Iris zawiesza działalność

Iris to jedna z najbardziej niezwykłych restauracji na świecie. Znajduje się w „Oku Łososia” – futurystycznym obiekcie w kształcie elipsoidy, dryfującym na wodach Hardangerfjord, piątego co do wielkości fiordu w tym kraju. Obiekt zaprojektowali architekci z duńskich pracowni Kvorning Design i Norm Architects. W 2024 roku „Time” umieścił „Oko łososia” na liście 100 najciekawszych miejsc na świecie wartych odwiedzenia.

Sébastien Bras od lat apelował do inspektorów Michelin o usunięcie jego restauracji z przewodnika.
Restauracje
Znana restauracja traci gwiazdkę Michelin. Jej szef kuchni walczył o to od lat

Działalność „Oka Łososia” zainugurowano w 2022 r., obiekt funkcjonuje również jako punkt widokowy. Właścicielem konceptu jest Eide Fjordbruk, rodzinna firma zajmująca się zrównoważoną hodowlą łososi. Do dryfującej elipsoidy można dostać się wyłącznie łodzią z portowego miasta Rosendal na zachodnim brzegu Norwegii.

Z zewnątrz „Oko Łososia” wygląda jak pojazd kosmiczny.

Oprócz zapierających dech w piersiach widoków na podwodny świat i góry otaczające fiord oraz futurystycznej architektury „Oka Łososia”, wyjątkowe również było doświadczenie tych, którym udało się zarezerwować stolik w Iris.

Filozofią szefowej kuchni Aniki Madsen było tworzenie wymyślnych, niezwykle wyrafinowanych potraw bazujących wyłącznie na lokalnych, ekologicznych składnikach – nie tylko tych drogich i rzadkich, ale również tych powszechnie dostępnych.

W trakcie wizyty w Iris goście mogli poznać wszystkie szczegóły dotyczące pozyskiwania i produkcji składników, jakie wylądowały na ich talerzu – aby docenić ich wartość i zwiększyć swoją świadomość na temat zrównoważonej akwakultury. W 2024 r. restauracja otrzymała swoją pierwszą i jedyną jak dotąd gwiazdkę Michelin.

O tym wszystkim należy mówić już tylko w czasie przeszłym. Właściciele Iris zaskoczyli branżę gastronomiczną niespodziewanym komunikatem. „Zamykamy rozdział, aby napisać kolejny, jeszcze bardziej znaczący” – czytamy w komunikacie, w którym znalazła się też informacja, że w przyszłości Iris odtąd będzie można odwiedzić jedynie na zaproszenie.

Wizyta w „Oku Łososia” będzie możliwa tylko na zaproszenie

O powodach zawieszenia działalności przez Iris szerzej piszą norweskie media. „Rodzina Eide z niecierpliwością oczekuje na prezentację koncepcji, która nie tylko otworzy oczy, ale także będzie mieć konkretny wkład w działania zwracające uwagę całego świata na zrównoważoną żywność pochodzącą z morza” – mówi Sondre Eide, prezes Eide Fjordbruk w rozmowie z norweskim portalem biznesowym E24. „Dla rodziny Eide gwiazdka Michelin to za mało. Naszą ambicją jest wprowadzenie realnych zmian, które sprawią, że ludzkość będzie spożywać więcej zrównoważonej żywności z morza” – brzmi komunikat właścicieli restauracji.

Równolegle z tym komunikatem swoje odejście ogłosili też szefowa kuchni Anika Madsen oraz Nico Danielsen, menedżer Iris. Jak informuje E24, pracownicy restauracji otrzymali wypowiedzenia.

Informacja o zawieszeniu restauracji była dość nagła – przede wszystkim dla gości, którzy zdążyli już wykupić bilet wstępu do restauracji. Pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, których autorzy zwracali uwagę na fakt, że o zamknięciu restauracji dowiedzieli się dopiero z mediów. Na stronie restauracji widnieje jedynie lakoniczny komunikat o wstrzymaniu sprzedaży biletów – i przeprosiny za ewentualne niedogodności.

Przyczyną zamknięcia restauracji nie jest sytuacja finansowa firmy Eide Fjordbruk, która świetnie prosperuje. W 2024 r. zysk firmy wzrósł do 23,4 miliona koron (z 13 milionów w roku poprzednim) przy stracie na poziomie 13 milionów. W roku 2023 straty były znacznie wyższe i wyniosły aż 17,8 miliona koron.

Heston Blumenthal jest jednym z najbardziej znanych brytyjskich szefów kuchni.
Restauracje
Koniec słynnej dwugwiazdkowej restauracji w Londynie. Przegrała ze wzrostem cen
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Sébastien Bras od lat apelował do inspektorów Michelin o usunięcie jego restauracji z przewodnika.
Restauracje
Znana restauracja traci gwiazdkę Michelin. Jej szef kuchni walczył o to od lat
27 maja w Krakowie odbędzie się ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w najnowsz
Restauracje
Przewodnik Michelin rozszerza się na całą Polskę. Nadchodzi „kuchenna rewolucja”
Restauracja była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny piwniczka win służyła jak
Restauracje
Słynna paryska restauracja kończy 260 lat. Pamięta czasy rewolucji francuskiej
