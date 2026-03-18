Skandynawska gastronomia, punkt odniesienia dla branży na całym świecie, przechodzi istotne zmiany. Po niedawnej rezygnacji René Redzepiego ze stanowiska szefa kopenhaskiej Nomy zmiany ogłosili również właściciele Iris – restauracji umieszczonej na wodach norweskiego fiordu.

Reklama Reklama

Restauracja Iris zawiesza działalność

Iris to jedna z najbardziej niezwykłych restauracji na świecie. Znajduje się w „Oku Łososia” – futurystycznym obiekcie w kształcie elipsoidy, dryfującym na wodach Hardangerfjord, piątego co do wielkości fiordu w tym kraju. Obiekt zaprojektowali architekci z duńskich pracowni Kvorning Design i Norm Architects. W 2024 roku „Time” umieścił „Oko łososia” na liście 100 najciekawszych miejsc na świecie wartych odwiedzenia.

Działalność „Oka Łososia” zainugurowano w 2022 r., obiekt funkcjonuje również jako punkt widokowy. Właścicielem konceptu jest Eide Fjordbruk, rodzinna firma zajmująca się zrównoważoną hodowlą łososi. Do dryfującej elipsoidy można dostać się wyłącznie łodzią z portowego miasta Rosendal na zachodnim brzegu Norwegii.