W polskich miastach nadchodzi era burmistrzów nocnych. W Europie to już standard

Rodzi to wiele problemów. Aby na przykład ujarzmić snujących się po mieście imprezowiczów, rok temu wprowadzono w Krakowie zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Nocnych burmistrzów przybywa na świecie – i w Polsce

Pierwszym miastem w Polsce, które stworzyło urząd nocnego burmistrza, był Sosnowiec. Stanowisko to zajął Rafał Siciński w 2023 roku.

Pierwsi nocni burmistrzowie zaczęli działać w Amsterdamie już ponad trzy dekady temu. Z Holandii idea zatrudniania osób na tym stanowisku rozprzestrzeniła się w innych krajach Europy i wyszła poza Stary Kontynent.

Obecnie nocni burmistrzowie działają przede wszystkim w dużych metropoliach. Rosnące zapotrzebowanie na tych urzędników wynika nie tylko z przeludnienia w największych miastach na świecie, ale również z postępujących zmian klimatycznych.

Ze względu na upał za dnia w wielu miastach normalne funkcjonowanie jest możliwe dopiero wieczorem. Rodzi to potrzebę stworzenia odpowiednich warunków życia dla mieszkańców w tym czasie, co należy do obowiązków nocnego burmistrza.

Część nocnych burmistrzów – na przykład w Pradze, Bratysławie, Paryżu, Helsinkach czy Londynie – zatrudniają lokalne magistraty. Inni działają z ramienia organizacji pozarządowych współpracujących z władzami miejskimi, jak to jest w przypadku Berlina, Budapesztu, Barcelony, Madrytu, Lizbony czy Wiednia, a także wielu miast w Belgii i Holandii, gdzie pracuje najwięcej nocnych burmistrzów.