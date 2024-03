Czym wyróżnia się fotel relaksacyjny z funkcją masażu?

Fotel relaksacyjny z funkcją masażu bywa nazywany też fotelem 3 w 1. Jest zarówno standardowym meblem salonowym, jak i osobistym masażerem czy funkcyjnym meblem wypoczynkowym.

Co wyróżnia takie fotele relaksacyjne? Oprócz funkcji masażu można wymienić również inne charakterystyczne cechy, takie jak:

wysokie oparcie i podłokietniki, które umożliwiają przyjęcie zrelaksowanej i zdrowej pozycji;

głębokie siedzisko;

wysokiej jakości, sprężyste wypełnienie;

funkcję rozkładania – najpopularniejszą opcją są fotele relaksacyjne z podnóżkiem wysuwanym z korpusu, ale dostępne są również wersje z odchylanym oparciem.

Niekiedy możesz spotkać się również z fotelami relaksacyjnymi z dodatkowymi funkcjami, np. podgrzewaniem czy różnymi trybami masażu.

Do jakiego salonu pasuje fotel relaksacyjny z masażem?

Każdy rodzaj mebla jest dziś wykonywany z różnych materiałów i występuje w wielu formach – również fotele relaksacyjne. W większości przypadków nie ma więc problemu, aby dopasować wybrany fotel do wystroju swojego domu.

Pamiętaj jednak, że ze względu konieczność użycia specjalnych mechanizmów do rozkładania i masowania, tego rodzaju fotele relaksacyjne mają specyficzną budowę. Cechuje je zwarta, ale dość masywna konstrukcja. Projekt takiego fotela jest zazwyczaj prosty i nie ma zdobień. Aby złagodzić nieco masywność bryły fotela, jego tapicerka jest przeważnie jednokolorowa.

Nie musisz się jednak obawiać, że taki fotel będzie pasował tylko do wnętrz urządzonych na starą modłę. Wręcz przeciwnie – obecnie fotel relaksacyjny do salonu staje się meblem uniwersalnym, a o przynależności do konkretnego stylu, decyduje np. kolor tapicerki, materiał jej wykonania czy drobne różnice w konstrukcji - sprawdź: https://novodom.pl/k/fotele-relaksacyjne

Przykładowo: fotel relaksacyjny do salonu z obiciem z ekoskóry świetnie wygląda we wnętrzach klasycznych i vintage. Prosty fotel w jasnym kolorze, pikowany lub obity tkaniną z wzorem jodełki idealnie pasuje do stylu skandynawskiego, a fotel o okrągłych kształtach – do stylu retro, nowoczesnego i minimalistycznego. Możliwości wyboru jest naprawdę dużo.

Czy masujący fotel relaksacyjny do salonu to dobry wybór?

Nie musisz się obawiać o to, że fotel relaksacyjny z funkcją masażu będzie odstawał estetyką od wystroju Twojego mieszkania. Czy jednak jest on tak samo wygodny i trwały jak modele bez mechanizmu masującego? Tak, jeśli postawisz na mebel wykonany z solidnych materiałów. Zastosowanie mechanizmów masujących wymaga zastosowania wysokojakościowych rozwiązań przez producenta.

Dobrze wykonane fotele relaksacyjne wyróżniają się:

odporną na wstrząsy, stabilną konstrukcją – są więc odporne na uszkodzenia mechaniczne;

wysokiej jakości materiałami obicia – fotel relaksacyjny z funkcją masażu zwykle używany jest bardziej intensywnie, dlatego stosuje się w nich odporne na przetarcia materiały;

grubszym niż zazwyczaj wypełnieniem – również dlatego, aby chronić mechanizmy masujące.

Można więc powiedzieć, że fotele relaksacyjne z masażem są przynajmniej tak samo trwałe, jak inne meble wypoczynkowe. W sklepie meblowym Novodom otrzymasz aż 2 lata gwarancji na każdy model. Nie musisz zatem obawiać się, że wybrany fotel relaksacyjny szybko popsuje się i odmówi posłuszeństwa - to najczęstsza obawa kupujących, ale w wielu przypadkach zupełnie nieuzasadniona.

Materiał Promocyjny