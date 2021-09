Festiwal wraca do Łodzi w tym roku po raz drugi. Pierwsza edycja wiosenna odbywała się z powodu pandemii w przeszklonych pawilonach wystawowych w różnych częściach miasta. Obecna jesienna powróciła do stałej siedziby w poprzemysłowych wnętrzach Art_Inkubatora przy Tymienieckiego 3. Organizatorzy chcą dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Wstęp na wystawy, prezentacje i spotkania na tę edycję festiwalu designu (trwającego do 19 września) jest wolny.

Główna wystawa „Elementarz polskiego designu” prezentuje 100 lat polskiego projektowania poprzez 100 obiektów: meble, szkło, porcelanę oraz obiekty mniej oczywiste: kroje liter, logotypy, zabawki. Wystawa łączy przeszłość z teraźniejszością, pokazując dorobek polskiego wzornictwa także przez osiągnięcia współczesnej polskiej grafiki. Każdy ze 100 obiektów został zinterpretowany przez dwudziestu pięciu polskich ilustratorów: mistrzów polskiej szkoły ilustracji, artystów młodego i średniego pokolenia oraz absolwentów szkół artystyczny

Dopełnia ją ekspozycja „Elementarz polskiej kultury”, która zwraca uwagę na wyjątkowe miejsce, jakie zajmują polscy twórcy na świecie. Można na niej zobaczyć prace 11 współczesnych polskich ilustratorów, interpretujących 44 dzieła powstałe po 1918 roku, które zyskały międzynarodowy rozgłos i są reprezentatywne dla artystów.

Indywidualny pokaz Oskara Zięty, jednego z najoryginalniejszych współczesnych projektantów, dowodzi, że w jego twórczości sztuka, natura i technologia są nierozłączne. Wystawa „INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty” prezentuje unikatowe obiekty projektanta, m.in. najlżejsze ekologiczne krzesło świata - Ultraleggera i lustra RONDO, powstałe w wyniku eksperymentów z pigmentami i obróbką stali. Rzeźby i obiekty Oskara Zięty powstają w procesie kształtowania metalu metodą FiDU, opartą na współpracy człowieka z materiałem i z maszyną.

Organizatorzy festiwalu zadbali także o szeroką prezentację nowych rozwiązań, proponowanych przez młodych projektantów. Projekty z uczelnianych pracowni przedstawiają m.in. Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, School of Form Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie. Studenci mierzą się z różnymi tematami, np. praca w domu, zieleń w miastach czy wykorzystanie odpadów.

Z kolei na wystawie „Z Polski. Selekcja Łódź Design Festival” pokazano najlepsze rodzime produkty i ich producentów, wyróżnionych w organizowanym przez ŁDF plebiscycie must have.

Z wydarzeń poza centrum festiwalowym warto zobaczyć na terenie Manufaktury - projekt „LEM”, zrealizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji obchodów Roku Lema. I ekspozycje w Domu Literatury w Łodzi, przedstawiającą prace Magdy Grabowskiej-Wacławek, wokalistki i kompozytorki występującej pod pseudonimem BOVSKA, a zarazem uznanej ilustratorki, która projektuje różnorodne formy grafiki użytkowej, od książek przez plakaty i okładki płyt po murale.