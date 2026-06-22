Do znajdującego się w kopenhaskiej dzielnicy Bispebjerg Kościoła Grundtviga (duń. Grundtvigs Kirke) przylgnął przydomek „kościoła ze Shreka”. Powód jest prosty – twórcy słynnego filmu wykorzystali architekturę budowli przy tworzeniu fikcyjnego świata zielonego ogra. Choć od premiery pierwszej części „Shreka” minęło już ponad ćwierćwiecze, dopiero teraz Kościół Grundtviga stał się bardzo popularny, co zawdzięcza mediom społecznościowym.

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Kopenhaga: Kościół Grundtviga. Nazywają go Kościołem ze »Shreka«”

Pierwsza część animowanego filmu „Shrek” zawiera scenę ślubu Fiony i Lorda Farquaada. Ceremonia, która ostatecznie nie doszła do skutku z powodu wtargnięcia na uroczystość Shreka, odbywa się w monumentalnych wnętrzach kościoła.

Nie każdy widz miał świadomość, że – podobnie jak wiele innych elementów świata przedstawionego w „Shreku” – architektura tego fikcyjnego kościoła była inspirowana wyglądem realnego budynku. Świątynia ze „Shreka” nawiązuje do Kościoła Grundtviga – bardzo ciekawej, ale do niedawna niezbyt dobrze znanej perły przedwojennej architektury, która znajduje się w Kopenhadze.

Foto: Lydia Zhang Unsplash

Właściwie tylko ci, którzy widzieli już Kościół Grundtviga, zapewne dostrzegą pewne podobieństwa do kościoła ze „Shreka”. Nie są one jednak tak oczywiste i trudno zauważyć je na pierwszy rzut oka – graficy pracujący nad sceną ślubu Fiony i Lorda Farquaada jedynie nawiązali do architektury kopenhaskiej świątyni.

Ponad dwie dekady od premiery pierwszej części „Shreka” młode pokolenie internautów zaczęło żywo interesować się Kościołem Grundtviga. Od niedawna w mediach społecznościowych roi się od relacji użytkowników z całego świata, którzy zjeżdżają się do Kopenhagi, aby na własne oczy zobaczyć „kościół ze Shreka”. O budynku rozpisują się też kolejne branżowe media.

Kościół Grundtviga w Kopenhadze. Dzieło trzech pokoleń architektów

Kościół Grundtviga wybudowano w latach 1921-1940 na wzgórzu Bispebjerg według projektu architekta Pedera Vilhelma Jensen-Klinta. Do jego wzniesienia wykorzystano sześć milionów żółtych cegieł. Klint wygrał konkurs na budowę świątyni ku pamięci wybitnego duńskiego pastora, Nicolaia Frederika Severina Grundtviga, założyciela pierwszego uniwersytetu ludowego w Danii.

Foto: Kirill Unsplash

Wzgórze Bispebjerg znajdowało się wówczas na przedmieściach Kopenhagi. Zdaniem wiernych taka lokalizacja kościoła upamiętniającego tak ważną postać jak pastor Grundtviga, była zbyt odległa od centrum miasta. Z czasem jednak wokół świątyni wyrosła dzielnica, która teraz stanowi część stolicy Danii.

Architektura świątyni wpisuje się w modny w okresie międzywojnia nurt ekspresjonizmu i wyraźnie nawiązuje do gotyku. To właśnie efektowna fasada budynku ze schodkowymi szczytami, a także strzeliste, niezwykle przestrzenne nawy kościoła zainspirowały twórców „Shreka” do stworzenia podobnej świątyni.

Kościół Grundtviga składa się z trzech naw, które oddzielają monumentalne filary – każdy z nich zbudowano z 30 tys. cegieł. Wnętrze jest bardzo minimalistyczne – nie ma w nim żadnych dekoracji, co jest zgodnie z luterańską filozofią budowania świątyń. Jedne z organów, które znajdują się w kościele, zawierają mierzącą aż 11 metrów piszczałkę, najdłuższą w całej Skandynawii.

Jensen-Klint, który zmarł w 1930 r., nie doczekał końca budowy kościoła swojego projektu. Dzieło architekta przejął jego syn Kaare, a następnie wnuk Esben. Kościół poświęcił król Danii w 1940 r.