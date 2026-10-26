Kanał TAK! na YouTubie działa od września ubiegłego roku. Jego założycielami są Marcin Tulicki, Michał Adamczyk oraz Michał Karnowski. Stacja przygotowuje nową ramówkę.

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Magdalena Ogórek nową twarzą i udziałowcem Kanału TAK!

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Magdalena Ogórek odkupiła większość udziałów w spółce Trzej Muszkieterowie, będącej nadawcą Kanału TAK!, od Artura Chodzińskiego – byłego funkcjonariusza CBA, którego nazwisko pojawiało się w wątkach sprawy Zondacrypto.

– Odkupiłam 33,3 procent udziałów w spółce Trzej Muszkieterowie. Listopad będzie wypełniony intensywną pracą nad nową ramówką – będzie to szerszy pakiet niż dotychczas pokazywał Kanał TAK! Chcemy ruszyć z impetem – przekazała Magdalena Ogórek w wypowiedzi dla Wirtualnemedia.pl.

Pozostałe udziały w spółce rozkładają się równomiernie po 22,2 proc. pomiędzy założycielami kanału.

Czym jest Kanał TAK! i jakie są plany Magdaleny Ogórek?

Kanał TAK! tworzą Marcin Tulicki, Michał Adamczyk i Michał Karnowski, wcześniej związani z wPolsce24. Liczba jego subskrybentów na YouTube wynosi 107 tys. osób, a łączna liczba wyświetleń materiałów to ponad 33,5 mln.

Magdalena Ogórek zapowiada w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, że jej czas antenowy w Kanale TAK! będzie porównywalny z wymiarem pracy we wPolsce24, choć obecnie udziela się także w kilku innych projektach. Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową oraz konferencje i eventy branżowe. 30 września otworzyła także Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach na Dolnym Śląsku.

Odejście z wPolsce24 i wcześniejsza działalność Magdaleny Ogórek

Decyzja Magdaleny Ogórek o przejściu do nowego projektu jest następstwem jej rezygnacji z pracy w telewizji wPolsce24 (Fratria), gdzie pracowała od września 2024 r. Według ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl jej odejście w październiku 2026 r. było zaskoczeniem dla władz stacji, jeden z pracowników określił je jako „wizerunkowe tąpnięcie”. Prezenterka prowadziła m.in. codzienny program „Polityka na deser” oraz niedzielne „Studio Magdaleny Ogórek”, które jeszcze w sierpniu przyciągało średnio ponad 326 tys. widzów.

W latach 2016–2023 Ogórek była jedną z głównych twarzy TVP Info. Prowadziła także audycje w Polskim Radiu. W 2015 r. startowała w wyborach prezydenckich jako bezpartyjna kandydatka z poparciem SLD. Zdobyła 5. miejsce. Oddano na nią 2,38 proc. głosów (353 883 głosy).