Magdalena Ogórek rozpoczyna pracę w Kanale TAK!
Kanał TAK! na YouTubie działa od września ubiegłego roku. Jego założycielami są Marcin Tulicki, Michał Adamczyk oraz Michał Karnowski. Stacja przygotowuje nową ramówkę.
Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Magdalena Ogórek odkupiła większość udziałów w spółce Trzej Muszkieterowie, będącej nadawcą Kanału TAK!, od Artura Chodzińskiego – byłego funkcjonariusza CBA, którego nazwisko pojawiało się w wątkach sprawy Zondacrypto.
– Odkupiłam 33,3 procent udziałów w spółce Trzej Muszkieterowie. Listopad będzie wypełniony intensywną pracą nad nową ramówką – będzie to szerszy pakiet niż dotychczas pokazywał Kanał TAK! Chcemy ruszyć z impetem – przekazała Magdalena Ogórek w wypowiedzi dla Wirtualnemedia.pl.
Pozostałe udziały w spółce rozkładają się równomiernie po 22,2 proc. pomiędzy założycielami kanału.
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Kanał TAK! tworzą Marcin Tulicki, Michał Adamczyk i Michał Karnowski, wcześniej związani z wPolsce24. Liczba jego subskrybentów na YouTube wynosi 107 tys. osób, a łączna liczba wyświetleń materiałów to ponad 33,5 mln.
Magdalena Ogórek zapowiada w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, że jej czas antenowy w Kanale TAK! będzie porównywalny z wymiarem pracy we wPolsce24, choć obecnie udziela się także w kilku innych projektach. Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową oraz konferencje i eventy branżowe. 30 września otworzyła także Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach na Dolnym Śląsku.
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Decyzja Magdaleny Ogórek o przejściu do nowego projektu jest następstwem jej rezygnacji z pracy w telewizji wPolsce24 (Fratria), gdzie pracowała od września 2024 r. Według ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl jej odejście w październiku 2026 r. było zaskoczeniem dla władz stacji, jeden z pracowników określił je jako „wizerunkowe tąpnięcie”. Prezenterka prowadziła m.in. codzienny program „Polityka na deser” oraz niedzielne „Studio Magdaleny Ogórek”, które jeszcze w sierpniu przyciągało średnio ponad 326 tys. widzów.
W latach 2016–2023 Ogórek była jedną z głównych twarzy TVP Info. Prowadziła także audycje w Polskim Radiu. W 2015 r. startowała w wyborach prezydenckich jako bezpartyjna kandydatka z poparciem SLD. Zdobyła 5. miejsce. Oddano na nią 2,38 proc. głosów (353 883 głosy).
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