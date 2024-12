Eksperci o nowym zjawisku w świecie dóbr luksusowych. Fotografie zamiast torebek

Na podstawie danych z ostatnich lat autorzy publikacji spodziewają się, że do 2027 roku branża sztuki i fotografii wzrośnie o prawie 9,5 procenta, z kolei branża wystroju wnętrz — o ponad 8,4 procenta. „Pokazuje to zwrot podejścia konsumentów dóbr luksusowych — od konsumpcji do kolekcjonowania” — komentują wyniki autorzy raportu.

Zamożni klienci wolą inwestować w swoje wnętrza

Z czego wynika taka zmiana preferencji? Zdaniem autorów raportu przyczynili się do tego między innymi projektanci znanych marek modowych, którzy śmiało wkraczają w świat sztuki — czy to za sprawą własnej kreatywności, czy kolaboracji z instytucjami i firmami działającymi w sferze sztuki. W rezultacie sztuka staje się elementem branży luksusowej.

Niedawno pisaliśmy o „kolekcjonerach doświadczeń” w kontekście raportu firm konsultingowych Havas Media Lux oraz Evolve OOH. Autorzy publikacji zauważają, że kluczową motywacją, która kieruje zamożnymi klientami, jest pragnienie przeżycia niezwykłych i niezapomnianych doświadczeń, zwłaszcza w trakcie podróży i na wakacjach.

Nowy raport grupy The Independents dopełnia ten obraz o kolejny, materialny aspekt. Zamożnym konsumentom przyświeca eksplorowanie nowych, interesujących obszarów, które mogą wnieść w ich codzienne życie nową jakość — na dłużej niż jeden sezon.

Sztuka i design świetnie zaspokajają tę potrzebę. Zdaniem ekspertów z The Independents potwierdza to fakt, że takie wydarzenia jak na przykład Biennale w Wenecji, Art Basel, Photo Paris czy Salone del Mobile w Mediolanie z roku na rok konsekwentnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem miłośników sztuki i designu.