Prawie sześć na dziesięć kobiet (56 proc.) nie powiedziałoby o swojej menopauzie pracodawcy czy przełożonemu, a prawie co druga nie poinformowałaby też o tym szefowej czy pracodawczyni. Tak wynika z raportu „Menopauza bez tabu” przygotowanego na zlecenie Kulczyk Foundation. Pierwszy w Polsce raport z badania dotyczącego menopauzy został zaprezentowany w ostatnią sobotę na XV Kongresie Kobiet, który odbył się w Poznaniu.

Reklama

Dominika Kulczyk zwraca uwagę na problem menopauzy w pracy

– W Kulczyk Foundation dostrzegamy tematy „niezaadresowane” – problemy, którym poświęca się za mało uwagi w debacie publicznej i w działaniach oficjalnych instytucji. Do takich tematów należy z pewnością menopauza rzutująca na wiele aspektów kobiecego życia. Jest ważna, a mówi się o niej za mało – podkreśla Dominika Kulczyk, która po udanej kampanii na temat zdrowia menstruacyjnego chce teraz zwrócić uwagę na kolejną kwestię niezwykle istotną dla kobiet – menopauzę, czyli definitywne zatrzymanie miesiączki i poprzedzające je oraz następujące po nim dolegliwości.

Menopauza: 16 proc. Polek bierze z jej powodu zwolnienie

Badanie przeprowadzone przez ośrodek badawczo-rozwojowy Ciekawość dowodzi, że te dolegliwości (w tym uderzenia gorąca, wahania nastroju) pogarszają nie tylko samopoczucie, ale także kondycję psychiczną kobiet. Co ósma z ankietowanych obawia się też związanych z nią problemów w pracy. Chociaż 16 proc. Polek w trakcie menopauzy przyznaje, że zdarza im się wziąć zwolnienie z powodu towarzyszących jej dolegliwości, to rzadko o tym mówią. Uznają często, że otwarte mówienie o menopauzie mogłoby zaszkodzić ich pozycji zawodowej (szczególnie w porównaniu z mężczyznami), a nawet być powodem do zwolnienia.

Jak ułatwić wykonywanie obowiązków podczas menopauzy?

12 proc. kobiet, które przeszły albo przechodzą menopauzę, deklaruje, że doświadczyły w pracy żartów ze związanych z nią dolegliwościami.

– Trzeba edukować zarówno kobiety – bo wiedza przynosi spokój i pewność siebie – jak i pracodawców, aby w ich relacjach z pracowniczkami było więcej wrażliwości i zrozumienia – zaznacza Dominika Kulczyk. Poza edukacją (którą najlepiej zacząć już od szkoły) uczestniczki badania wskazują na kilka rozwiązań, które ułatwiłyby im wykonywanie obowiązków zawodowych podczas menopauzy.